Inicia Naucalpan programa “Caravanas que Construyen Confianza”

Naucalpan. La alcaldía de Naucalpan inició este miércoles el programa itinerante “Caravanas que Construyen Confianza”, por medio del cual se llevan jornadas médico-asistenciales a la población más vulnerable del municipio, este día se brindaron consultas médicas, diagnóstico dental, toma de signos vitales, asesoría jurídica y expedición de actas de nacimiento fueron algunos de los servicios en la colonia Lomas de San Agustín.

En la inauguración, la presidenta municipal Patricia Durán Reveles, acompañada de miembros del cabildo, dijo que la intención del programa es garantizar la “Seguridad Humana” de los naucalpenses.

“Arrancamos nuestras Caravanas que Construyen Confianza para acercarles los servicios que mayor demanda tienen y la atención que más nos solicitan, principalmente en estos momentos”, dijo Durán Reveles.

En su primera emisión, “Caravanas que Construyen Confianza”, y desde las 9:00 horas de este miércoles, seis dependencias de la administración municipal atendieron las solicitudes de los naucalpenses.

En la carpa del Instituto Municipal de Atención a la Salud (IMAS) se ofrecieron consultas médicas, además de asesoría nutricional y odontológica, los casos que así lo requirieron fueron canalizados a la Clínica de Especialidades, ubicada en la colonia El Conde.

La Tesorería Municipal participó con un módulo de cobranza del impuesto predial, en el que se otorgaron descuentos y condonación de multas y recargos de hasta del 100 por ciento.

Atención Ciudadana y la Secretaría de Servicios Públicos recibieron peticiones ciudadanas sobre bacheo, balizado, limpieza de áreas comunes y reparación de luminarias.

En el Módulo de Registro Civil, los usuarios realizaron trámites, como expedición de actas de nacimiento, copias certificadas y registros extemporáneos.

También, personal de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente aplicó cien vacunas antirrábicas a perros y gatos.

La jornada se desarrolló con el debido cumplimiento de las medidas sanitarias, a la entrada de las carpas se colocaron dispensadores con gel antibacterial y se tomó la temperatura corporal a los usuarios.

Elvira de Jesús, vecina de la zona, recibió de manos de la Presidenta Municipal un acta certificada que tramitó en el módulo de Registro Civil.

“Me la dieron muy rápido, me evitó tener que trasladarme hasta el Registro y, sobre todo, fue gratuito. Me sorprendió la agilidad con la que me la dieron, así no nos exponemos”, indicó.

Se prevé que la Caravana visite dos colonias diferentes cada semana para otorgar servicios de manera gratuita.

En el presídium, la Munícipe estuvo acompañada de los regidores Ubaldo Gutiérrez Nieto, José Velázquez Meza, Alexis Santos García, Octava Regidora, Laura Aldana Chávez. Así como Carlos Trujillo Anell, Secretario de Servicios Públicos; Claudia Oyoque Ortiz, Secretaria del Ayuntamiento; Eduardo Vázquez Celis, titular del IMAS; así como Monserrat Verdiguel Corona, Delegada de Lomas de San Agustín.