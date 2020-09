Canirac exige seguridad en León, Guanajuato tras asalto en restaurante

León, Gto. El gobierno de León -que encabeza el alcalde panista Héctor López Santillana- debe mejorar la seguridad y la respuesta a los reportes de robos en los restaurantes, exigió la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Helen Anaya Sanromán.

Lamentó que la noche del martes, los comensales del restaurante japonés “Goen” fueron asaltados. El negocio esta ubicado, en la avenida Paseo del Moral, una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad.

“Nuestras autoridades tienen que estar al pendiente de todos estos sucesos y no minimizarlos por pequeños que sean para no crear la sensación de que no están siendo atendidos”, pidió.

La Secretaría de Seguridad debe atender con prontitud los llamados para que a los criminales no se le haga fácil robar a los clientes de restaurantes, solicitó Anaya Sanromán.

Recordó que hasta un 20 por ciento de los 180 agremiados a la Canirac han tenido que comprar cámaras de seguridad y han solicitado sean vinculadas al Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C-4).

En el año 2019 fue arrestada una banda dedicada a robar a comensales, por eso la Secretaría de Seguridad no debe relajar la vigilancia y la respuesta a los reportes de asaltos, concluyó.