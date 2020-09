Urge Cuauhtémoc Blanco a FGE dar resultados por multihomicidio

Cuernavaca. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, exigió al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, dar resultados en la investigación del multihomicidio perpetrado en la colonia Antonio Barona, el 1 de septiembre, "porque ya estuvo bien que le echen toda la culpa al gobierno del estado y al Comisionado, si el fiscal no ha hecho nada en las investigaciones”.

El mandatario estatal defendió su estrategia de seguridad y el trabajo de la Comisión Estatal de ese rubro, (CES) que lidera el vicealmirante Antonio Ortiz Guarneros, al sostener que durante su mandato, se han detenido a 7 de 10 “narcos” o jefes de bandas criminales que asolaban Morelos.

En entrevista colectiva, realizada esta mañana, Blanco Bravo cuestionó a Carmona Gándara al decir: "Evalúenlo ustedes (al fiscal), hay coordinación, pero no hay trabajo. Esa es la realidad. Lo que le pedimos al fiscal es que se apure; vean el caso de Samir, nomás te pongo ese ejemplo, lleva un año y medio y no ha pasado nada, y él tiene la investigación pero no la quiere soltar porque hay mucha gente involucrada, entonces que realmente se abra, y que tenga los suficientes pantaloncitos para declarar quiénes fueron".

El pasado 1 de septiembre, un comando irrumpió y atacó con armas de grueso calibre a los asistentes de un velorio, dejando un saldo de nueve víctimas mortales y 13 lesionados.

Enfático, el Ejecutivo estatal pidió definir responsabilidades, al comentar: “Es lamentable lo que pasó, siempre le quieren echar la culpa a la CES, aquí lo más importante es la coordinación que tenga tanto los presidentes municipales como la coordinación de la CES.

Y aquí lo que se tiene que hacer es investigar realmente quiénes fueron, y siempre lo voy decir muy de frente, el que tiene esa responsabilidad es el fiscal general del estado (Uriel Carmona Gándara). Han habido muchos casos que no se han concluido, entonces el fiscal tiene que investigarlo”.

Sobre el avance de la investigación, agregó que “hay que preguntárselo al fiscal, nosotros detenemos, y el fiscal es él que tiene que investigar, entonces ojalá se apure con estas investigaciones, ya llevamos una semana, y todavía no tenemos reporte; entonces lo único que le pedimos es que se aclare este tema”.

Respecto del trabajo de Uriel Carmona, quien permanece en la dependencia desde la administración anterior, del ex gobernador Graco Ramírez, explicó que hay coordinación, pero falta que la FGE haga justicia para las víctimas de la violencia en la entidad.

Ante las voces que piden la renuncia del comisionado Ortiz Guarneros, el gobernador dijo que él está firme en su cargo.

“Esas voces son de la clase política que quieren que le vaya mal a este gobierno, son los mismos políticos anteriores, nadie de las administraciones pasadas ha detenido a siete personajes peligrosos, siete de 10 objetivos, y son peligrosos, que nadie se metió con ellos, y algunos de éstos que agarramos llegaron a una negociación con Graco Ramírez o con (el ex comisionados de la CES, Alberto) Capella”, denunció.

“Estamos luchando, no es fácil, habían 10 narcos aquí, hemos agarrado a siete, y nos faltan tres; nos faltan dos peligrosos, que son los que se están peleando la plaza, porque ellos no son los dueños de Morelos”, subrayó.

Reconoció que el problema de disputa entre bandas tanto en Morelos, como en otros estados del país, “es grave” porque “hay criminales de un bando y otro bando y entre ellos se están matando, ¿qué tenemos que hacer?, los tenemos que agarrar a como dé lugar”, concluyó el mandatario estatal emanado del PES, Morena y PT.

Las bandas delincuenciales que se disputan el territorio de Cuernavaca, según fuentes extraoficiales, son Los Mayas y la célula que comanda un tal XL o un tal Francisco.