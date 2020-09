Ante críticas, gobernador de Zacatecas dice: "entregaré un estado honesto"

Zacatecas. Este martes el gobernador, Alejandro Tello Cristerna, presentó su penúltimo informe de actividades, donde se dijo listo para “entregar un estado honesto”, porque “soy y seré uno de los mandatarios más transparentes en la historia de Zacatecas”.

Sin embargo, Tello Cristerna se curó en salud, al advertir que de aquí a las elecciones de julio de 2021 (donde los zacatecanos renovarán el congreso local, 58 ayuntamientos y la gubernatura), “el golpeteo político, la difamación, y la descalificación, se harán presentes los próximos meses. Las desmedidas (sic), solicitudes anónimas, en el Sistema Nacional de Transparencia, me lo dicen todo. Pero no hay nada que ocultar”.

El mandatario arribó la mañana de este martes al congreso del estado, ubicado en la calle Fernando Villalpando, donde decenas de manifestantes aguardaban.

El Ejecutivo local no pudo eludir —a pesar de los escoltas y policías que lo acompañaban—, a un grupo de maestras y maestros de la sección 58 del SNTE, así como de trabajadores jubilados y pensionados del gobierno del estado, que le reclamaron actuar contra los directores administrativos del ISSSTEZAC, designados por él, que tienen al borde de la quiebra su sistema de pensiones, por presuntos actos de corrupción.

Ya dentro del recinto legislativo y luego de escuchar las posturas de las distintas fracciones partidistas representadas en la 63 legislatura local, Tello Cristerna, a quien se le critica no haber investigado y sancionado el desfalco millonario y la corrupción en obras públicas inconclusas, que le dejó su antecesor Miguel Alonso Reyes, pronunció un discurso crítico contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el país y en nuestro estado se vivirán las elecciones para cambio de autoridad, donde la participación de todos, será trascendental, para generar equilibrios políticos en la cámara de diputados, que nos permita transitar en la democracia, sin extremismos que impidan que la pluralidad de las voces de todos los ciudadanos, puedan ser escuchadas en libertad, a través de sus representantes”, comentó.

“Necesitamos representantes que no se cieguen en ser solo oposición. Hoy que esa oposición de años gobierna (López Obrador), no está encontrando salida a esa eterna descalificación. Las cosas no caminan bien y seguir buscando culpables en todos lados no es lo correcto. Se debe dar vuelta a la página, no seguir polarizando a este país”, mencionó mientras los diputados de su bancada e invitados especiales al evento, aplaudían su alocución.

Conocedor de que en Zacatecas, el monrealismo es una fuerza política importante debido a Morena, y que su partido el PRI, podría perder la gubernatura, Tello Cristerna admitió: “Estaré listo para hacer respetar la ley y respetarla yo mismo”.

Además, el mandatario local puso en duda la cantidad de recursos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha destinado a Zacatecas en sus dos años de gobierno, y anunció que exigirá “respetuosamente, la información del padrón de beneficiarios de esos más de seis mil 500 millones de pesos, que el Presidente nos informó en su última visita, con el fin de no duplicar esfuerzos, y sabernos realmente no marginados (sic), del escenario nacional, y que esta información no sea un secreto de unos pocos”.

Críticas de la oposición

En la tribuna del Congreso de Zacatecas, sólo el PT y Morena fijaron posturas críticas ante el gobierno de Tello Cristera, contra las felicitaciones por la forma en que ha gobernador, de los representantes de las bancadas del PRI, PVEM, PAN, PRD y PES.

La diputada Gabriela Pinedo Morales, a nombre de la fracción del PT, cuestionó cómo, varios funcionarios de su administración, que aspiran a la candidatura del PRI a la gubernatura, están “utilizando recursos públicos, repartiendo colchones, despensas, costales de semillas y fertilizantes, cheques a productores rurales, para tomarse la foto.

Lamentó que durante los cuatro años de su gestión y tomando como base cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, en la entidad se han cometido de 2016 a junio de 2020, 33 mil 114 robos; 11 mil 645 delitos contra la familia; 3 mil 146 homicidios dolosos; 213 secuestros y 58 feminicidios.

“¿Qué nos van a decir los encargados de garantizar la seguridad pública de las y los habitantes de Zacatecas? ¿Puede haber cifras más contundentes del fracaso de esta administración que las propias cifras oficiales?”, preguntó la legisladora.

La diputada María Navidad de Jesús Rayas, fijó la postura en tribuna a nombre de Morena, quien dijo que sumado al gobierno de su antecesor, Miguel Alonso Reyes, en Zacatecas “desde hace casi diez años estamos postrados en el estancamiento económico. No por algo, en la sabiduría popular, ya se habla de una ‘decena trágica’ para Zacatecas”.

Zacatecas es en la actualidad uno de los 10 estados del país que más pobres genera. De acuerdo con el Coneval, y previo a la pandemia, 46 por ciento de la población de nuestro Estado se encontraba en circunstancias de pobreza, posterior a ésta, cerraremos el año con un aproximado de 100 mil o 150 mil nuevos pobres, al pasar de 750 mil a 850 mil o 900 mil ¡Se trata de una tragedia y un crimen!”, explicó.

“Tampoco podemos ser omisos en la problemática del ISSSTEZAC. Si su administración jamás tuvo el interés para diseñar e implementar un mecanismo integral para resolver de fondo la problemática social y económica de este bien público de la clase trabajadora de nuestro Estado, no permitiremos que lo que resta del quinquenio se siga derrochando y acabando con los activos de esta institución”, mencionó la legisladora.