Debido al Covid-19, el rector de la UAZ seguirá por tiempo indefinido

Zacatecas. Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), seguirá por tiempo indefinido al frente de esa casa de estudios, debido al Covid-19, pues no se han realizado las elecciones universitarias para designar a su sucesor.

A pesar de ello, este domingo, el funcionario rindió su cuarto y último informe en ese cargo.

El pasado mes de abril, debieron realizarse las elecciones internas en la UAZ, pero el confinamiento obligado impidió que se realizara el proceso, al que están convocados 41 mil estudiantes, tres mil 500 maestros y dos mil 500 trabajadores administrativos.

En este contexto, el 21 de julio del presente año –al ver que se seguía extendiendo el encierro-, por acuerdo unánime los integrantes del H. Consejo Universitario, acordaron prorrogar el mandato de Guzmán Fernández, de forma indefinida, hasta que haya condiciones para el proceso electoral, que se espera, sea antes de que concluya este año.

Durante su informe, Guzmán Fernández abordó el tema de la conclusión de su periodo como rector, de acuerdo con la legislación universitaria de cuatro años, y el acuerdo del H. Consejo Universitario, para prorrogar su gestión, en medio de la crítica de algunos opositores al interior de la UAZ, que demandaban que se designara a un rector interino, lo que no ocurrió.

“Hace cuatro años, al asumir el honroso cargo de rector, externé mi compromiso, a pesar de la crítica situación financiera, de hacer el mayor de los esfuerzos, en compañía de un equipo de trabajo, por mantener a flote a la institución, teniendo presente su noble misión. En ese contexto, transitamos por circunstancias sumamente complejas, que jamás dieron abrigo a la expectativa de desistir”, explicó.

Durante su gestión, una de las principales tareas fue la de emprender medidas de ahorro y austeridad, para lo cual implementó “acciones que no gozaron de popularidad, pero que representaron un respiro a las finanzas institucionales, sin menoscabo de las funciones sustantivas”, mencionó.

La UAZ es una de las doce universidades públicas del país, con severos problemas financieros, y en este escenario, el rector dijo que logró mantener a flote a la principal institución de educación superior de la entidad, al grado que en la actualidad “está de pie y sigue avanzando con paso vencedor”.

El rector de la UAZ también cuestionó el actuar de algunos críticos –internos y externos-, incluidos varios medios de comunicación locales, que injustamente han involucrado indebidamente a la universidad en el caso nacional de la denominada “Estafa Maestra”, por la actuación de algunos directivos y maestros, presuntamente involucrados en ese caso de corrupción, pero contra quienes el gobierno federal no ha iniciado ninguna investigación penal.

Existe contra la universidad “un permanente hostigamiento y escarnio, aprovechando lamentables eventos suscitados, utilizando su nombre, y que obedecieron a actos personales, que no deben ser atribuibles a esta institución”, añadió Guzmán Fernández.

“La Universidad Autónoma de Zacatecas se deslinda totalmente de la denominada Estafa Maestra… las Universidades involucradas fueron utilizadas dolosamente para uno de los desfalcos institucionales mejor planeados, motivo por el cual, las instituciones educativas no pueden ni deben ser indiciadas, como sujeto del delito”, añadió.

“Asimismo solicito a las instancias correspondientes, agilizar el esclarecimiento e investigar de manera exhaustiva este acto y se aplique, lo que a derecho proceda, a quienes resulten involucrados en la comisión de este ilícito, sean o no universitarios. En la presente administración no seremos cómplices de nadie, pero tampoco somos la instancia para juzgar y sancionar este delito de carácter federal”, comentó.

Sobre seguir en el cargo debido a la pandemia, explicó: “Este nuevo reto, está poniendo a prueba el grado de madurez y compromiso alcanzado por los universitarios: posponer el proceso electoral interno, hasta en tanto no existan las condiciones sanitarias adecuadas para su adecuado desarrollo. No ha sido una decisión sencilla… no desconocemos la existencia de opiniones contrarias a ésta definición, y lamentamos que los argumentos no se hayan ventilado en el tiempo, espacio y escenario adecuado, a fin de ponerlo a consideración, del H. Consejo Universitario”.