PRI plantea consulta para avalar juicio contra exgobernador de Tabasco

Villahermosa, Tab. Desde la tribuna del Congreso del estado el PRI planteó realizar una consulta popular en Tabasco para enjuiciar al ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, acusado de “corrupción, de ejercicio indebido de funciones y de recursos públicos, así como de contratos amañados y de dañar el erario, una cuenta pública reprobada, escándalo de corrupción documentado y (dejar) un sistema estatal de salud en crisis”.

El coordinador de la bancada priista, Gerald Washington Herrera Castellanos, dijo que los presuntos delitos citados son evidencia para “enjuiciar al clan Núñez López” en Tabasco.

“Qué más pruebas necesita el gobernador Adán Augusto López Hernández para actuar”, indicó, y seguidamente abundo:

Debido a que en la cuarta transformación las consultas públicas sustituyen a los ministerios públicos y jueces, “vamos a tomarle la palabra al Presidente (López Obrador), vamos a jugar en su cancha, vamos a ver que tanto hay de simulación y que tanto de verdad”.

Señaló que la propuesta del PRI es muy concreta, “convocar a una consulta popular para preguntarle al pueblo de Tabasco, si quiere o no, enjuiciar a al ex gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez, a su esposa y a toda la pandilla de mercenarios que se robaron los recursos públicos durante el sexenio pasado”.

Argumento que sí van a hacer una consulta para enjuiciar a los ex presidentes de México, ¿por qué no aprovechamos de una vez y consultamos a los tabasqueños si se enjuicia o no al ex gobernador?”.

Agregó que si la cuarta transformación es congruente, la convocatoria para reunir las firmas que permitan hacer la consulta, debe ser ser impulsada por el gobierno del estado o en su defecto por la fracción mayoritaria de este Congreso (Morena)”.

Herrera hizo así un llamado a los tabasqueños desde la Cámara de diputados, tras argumentar que “la cuarta transformación ha pervertido la impartición de justicia”, pues dijo que la aplicación de la ley se trasladó a las plazas públicas., y recordó que desde Palacio Nacional se promueve una consulta popular para decidir si se enjuicia o no a los ex presidentes de la República.

Consideró que se esa acción es un “planteamiento tramposo” del presidente López Obrador, “porque no es necesario una consulta para llevar ante la justicia a cualquier persona, con tener pruebas es más que suficiente para sentar en el banquillo de los acusados a cualquiera”.

Dijo que la postura del PRI es que, si hay pruebas, que se imparta justicia sin importar a quién, sin embargo, afirmó que como en este gobierno las consultas sustituyen a los ministerios públicos y jueces, le van a tomar la palabra al presidente, para que también se aplique una consulta a fin de enjuiciar al ex gobernador de Tabasco.