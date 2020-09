Importante solidarizarse con poblanos durante pandemia: Eduardo Rivera Santamaría

Puebla. Bajo la premisa de solidarizarse con las familias más necesitadas durante la pandemia, Eduardo Rivera Santamaría, director general de Global Media, recorrió varias colonias en Puebla para apoyar con insumos y despensas a sectores vulnerables.

A través de la campaña #AyudarPorAyudar, el empresario entregó gel antibacterial, cubrebocas y material médico de prevención; así como despensas con productos de la canasta básica.

Destacó que esas iniciativas buscan mitigar los efectos de la pandemia, pues recordó que miles de familias mexicanas han perdido su poder adquisitivo y que Global Media, al dedicarse a la fabricación e importación de insumos médicos, decidió contribuir para mejorar esta situación.

“La afectación directa por los efectos de la pandemia, se refleja no sólo en los indicadores financieros internacionales de cada continente, sino en el ingreso directo de miles de familias en todo el país. La caída de la economía se refleja en cada uno de los estados y en sus municipios y esto se traduce en el incremento del desempleo y la baja del poder adquisitivo de las familias prioriza la supervivencia, es decir, la prioridad es el alimento”, apuntó Rivera Santamaría.

El empresario reflexionó que “la sensibilidad y empatía son valores, es necesario trabajar en conjunto con la sociedad civil y organizarse para salir adelante”.

Rivera agregó “La satisfacción de entregar algo de nosotros y ver a nuestra gente cada sábado, me invade y me motiva a seguir adelante. Sé que no vamos a poder arreglar el problema, pero poner nuestro granito de arena es el principio; estos son tiempos de esperanza y saldremos adelante”.

Asimismo, hizo un llamado a la clase política de ir a pie a los municipios de Puebla y “se den cuenta de lo que realmente hace falta”.