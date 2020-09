Exigen no revictimizar a jóvenes asesinados en velorio en Cuernavaca

Cuernavaca, Mor. Diego Miranda Bautista, de 15 años, uno de los ocho jóvenes acribillados en el funeral de uno de sus amigos en la colonia Antonio Barona, era jugador del equipo de futbol de la empresa Baxter, y según sus familiares y amigos, tenía una invitación para formar parte del equipo de fuerzas básicas del Cruz Azul.

Los amigos de Diego, así como de otros muchachos asesinados por un comando el del 2 de septiembre, negaron que los jóvenes fueran parte de una célula criminal como los definieron la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal, por lo que exigieron a las autoridades correspondientes no los revictimice, que esclarezcan la masacre, y detengan y castiguen a los responsables.

Mientras son veladas las víctimas mortales, en las calles de este barrio se respira el miedo.

Y todos temen por su vida, porque varias células criminales —según fuentes extraoficiales se denominan Los Mayas y una banda liderada por un hombre apodado XL o El Señorón— se disputan el control de este territorio, y los han tomado de rehenes, amenazándolos de muerte para seguir delinquiendo sin que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) o la Fiscalía General del Estado (FGE) lo impidan.

Amigos y familiares de Diego lo recuerdan con cariño

El único delito de Diego, dijeron sus familiares, fue haber acudido al velorio de su amigo Axel “N”, quien murió en un accidente en una motocicleta en el Paso Exprés Cuernavaca, al perder el control y caer en una barranca el lunes 31 de agosto.

Un día después del fallecimiento de su camarada, Diego fue víctima de la ola de inseguridad que tiene sumida a esa región morelense, en una agresión armada, perpetrada por un grupo armado que irrumpió en el lugar y disparó a los asistentes, dejando un saldo de ocho personas asesinadas, entre ellas dos menores de edad y una mujer.

Quienes le conocieron publicaron fotos de su niñez compartida y escribieron mensajes en su cuenta de Facebook, de pesar, indignación e incredulidad por la muerte del adolescente, a quien recuerdan como deportista y una buena persona, tranquila y solidaria.

Entre las publicaciones de las amistades de Diego destacan mensajes como: “No te dejaron cumplir tus sueños”, “Te extrañaré”, “Mes de septiembre me meto a Facebook y lo primero que me sale son moñitos negros de personas que fallecieron. Un fuerte abrazo para su familia y amigos, mi más sentido pésame, tantas personas inocentes se fueron. Que en paz descanse”, “Dieguito era un bebé inocente, en qué cabeza cabe, Todavía no me la creo”, “Me doy cuenta de que los asesinos sí se equivocan de personas y no tienen corazón, descansa en paz Dieguito”.

Cuauhtémoc Blanco inició allí su campaña a la gubernatura

En esta colonia, con 14 mil habitantes, golpeada por la violencia y la inseguridad en la entidad, en la que campea la violencia, el ahora gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo arrancó su campaña electoral el pasado 29 de abril del 2018.

En esa ocasión, y ante cientos de habitantes, Blanco Bravo prometió que iría por los delincuentes, y mejoraría las condiciones sociales y económicas de esta colonia.

Este jueves, algunos hombres no identificados amenazaron a algunos representantes de medios de comunicación si seguían grabando o tomando fotos a la fachada de la casa atacada.

Eso, pese a que arribaron a la colonia unidades de elementos militares para darle seguridad a la población; sin embargo, algunos vecinos aseguraron que los rondines de militares y la Guardia Nacional, ya no son suficientes para detener la inseguridad y la violencia.