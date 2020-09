Asesinan a estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora

Empalme, Son. Rosalía Yazmín Duarte Canevett, de 24 años de edad y estudiante de Administración en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSon), fue asesinada a balazos al exterior de su domicilio mientras instalaba un puesto de tacos, en el municipio de Empalme, informaron fuentes policiales.

La joven había sido “levantada” recientemente, según denunció en sus redes sociales.

La mañana de ayer un grupo armado arribó a la colonia Bahía del Sol, en la esquina de las calles Arrecifes y De la Bocana, cuando la joven instalaba el puesto de comida propiedad de su familia le dispararon al menos nueve balazos en tórax, espalda y cabeza.

Policías municipales y agentes ministeriales acudieron al lugar para levantar el cadáver y realizar las primeras pesquisas.

Apenas el pasado 16 de agosto la estudiante del ITSon denunció por redes sociales que meses antes había sido “levantada” por un sujeto que la golpeó y le robó sus pertenencias mientras transitaba por el bulevar 16 de septiembre de esta ciudad.

“Hoy exactamente tres meses fui violentada mientras hacía caminata en el bulevar 16 de septiembre en Empalme. Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón por la que me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió. Gracias a Dios, me dio la fuerza para salir huyendo y por seguir viva. El hombre huyó con mi blusa y mi liga en mano. Lamentablemente iba tan bien cubierto que no pude ver su rostro. Si ven a un hombre de 29 a 35 años, piel morena, estatura de 1.70 a 1.80 y te hace creer que su moto está descompuesta, esa es su técnica, háblale a alguien o aléjate de él, es un hombre peligroso que puede acabar con tu vida”, detalló.