Médicos y dueños de funerarias exigen certificados de defunción

Cuautitlán. Méx. Doctores particulares y dueños de funerarias se manifestaron frente al edificio de la Jurisdicción Sanitaria para exigir la dotación de certificados médicos de defunción, pues tienen casos de difuntos de Covid-19 en domicilios particulares y por eso enfrentan dificultades para realizar su inhumación a tiempo.

El doctor epidemiólogo Luis Vázquez Martínez, acompañado de funerarios de los municipios de Tultitlán, Teoloyucan, Melchor Ocampo, Tepotzotlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec, explicó que tienen documentados 10 casos de pacientes que fallecieron por Covid-19 en sus hogares, pero tanto familiares como dueños de servicios funerarios enfrentaron problemas para efectuar el trámite de defunción.

Dijeron que al menos cinco por ciento de enfermos fallecen en sus casas, y que el problema no es solo de tipo administrativo sino sanitario, pues los cuerpos quedan expuestos allí por horas, y se convierten en un foco de infección para sus deudos, quienes enfrentan el duelo y el riesgo sanitario debido a esa tardanza.

El grupo de al menos 40 manifestantes se instaló frente al edificio de la Jurisdicción Sanitaria, con carrozas y un ataúd, en el primer cuadro del municipio, en donde exigieron una respuesta del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para que doctores particulares puedan acceder a formatos de los certificados de defunción.

“La autoridad dice que no hay certificados, la situación es que a las clínicas particulares y hospitales de gobierno si les están dotando, y a los médicos que tenemos consultorio privado no nos dan ni uno solo, entonces es una situación de tipo discriminativo; les dan a unos y otros no, y así nos han traído durante dos meses”, comentó el doctor en entrevista.