Piden designar Concejo Fundacional del nuevo municipio en BC

Mexicali. El Frente de Participación Ciudadana de San Quintín alzó la voz y se movilizó para protestar frente al Congreso de Baja California y el centro de gobierno de este poblado del sur de Ensenada para exigir que se designen los miembros del Concejo Fundacional Municipal

Este Concejo será el encargado de administrar el naciente sexto municipio de la entidad hasta que se celebren elecciones en verano de 2024, por lo que sus cinco integrantes estarán en el cargo durante cuatro años.

En protesta por la dilación de los diputados, los manifestantes permanecen en el Centro Cívico de Mexicali y anunciaron que regresarán a su comunidad hasta que se vote en el pleno el dictamen 46 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, cuyos nombramientos debieron hacerse en abril de este año, de acuerdo al decreto de creación.

Los diputados han incumplido con los procesos de municipalización de San Quintín ante una segunda lista de integrantes del gobernador Jaime Bonilla, la última del 31 de julio dónde propone a la diputada morenista Miriam Cano para integrar el Concejo.

En esa lista Bonilla incluyó a Eliseo Gracida, uno de los 12 manifestantes que están en Mexicali, quien señaló que esa lista la pueden "tirar a la basura" pues no piden trabajo y no los consultaron por lo que agradeció la invitación que rechazó cuando trascendió hace tres semanas pues la tenían oculta a pesar de haberla entregado al Congreso.

Es facultad del gobernador pero esto ha retrasado los trabajos y no queremos que se complique la municipalización de San Quintín, aunque la mayoría de propuestas son amigos y gente de la diputada Cano, dijo Fausto Castelo del FPCSQ.

La ley faculta al gobernador que haga una lista, no dos, por lo que la segunda es improcedente, no es de nuestro agrado, ni es democrática ni plural, no hubo asamblea y excluyente pero lo importante es que designen al Concejo porque en 2012 nos dejaron como "novias de rancho".

También protestan porque la legisladora de Morena anunció que se mantendrá en su curul y en el Concejo Fundacional, de manera simultánea, al argumentar que la ley se lo permite.

Es lo que dice, coinciden en señalar los integrantes de este frente, la mayoría de origen oaxaqueño, pero advirtieron que la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que el cargo de diputado es incompatible con otra actividad por elección o designación, a menos que sea académica y honorífica.

El problema es que la diputada Cano quiere seguir cobrando en el Congreso y también en el Concejo, señalaron.

En Baja California cada uno de los 25 diputados recibe 400 mil pesos al mes por concepto de dieta, atención de módulo, gastos de gestión social y por presidir una de las 25 comisiones legislativas.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Montserrat Caballero, también de Morena, dio a conocer que este miércoles dos de septiembre se aprobará el Concejo Fundacional en sesión extraordinaria y advirtió que le preocupa que los integrantes del Frente Ciudadano estén afuera del Congreso con el clima que registra Mexicali. Además dio a conocer que les ofreció apoyo pero lo rechazaron, sin precisar el tipo de ofrecimiento.