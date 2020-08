Exigen remodelar fachadas de edificios en Tampico tras accidente

Tampico, Tam. El Fideicomiso del Centro Histórico de Tampico (FICETAM), desapareció en el sexenio de Egidio Torre Cantú cuando la ciudad era presidida por el también priísta Gustavo Torres Salinas. Se desconoce el paradero de 25 millones de pesos que debieron haber sido invertidos para el rescate arquitectónico, no fue así y las marquesinas de los edificios se están desplomando. Una joven de 19 años murió aplastada en días pasados.



“Nosotros tenemos un local comercial en el centro que pudimos remodelar gracias al FICETAM, es un inmueble histórico y la inversión del fideicomiso operaba con un 50 por ciento inversión del empresario y la otra mitad venía del FICETAM, recursos públicos”, explicó Tete Gorordo, de la pastelería Pepis, una marca de familia que se ha mantenido a lo largo de los años en la zona metropolitana de Tampico, y quien actualmente tiene representación en el Cabildo.



La tragedia “Vertiche”, registrada el martes pasado en el centro histórico de Tampico, enardeció a los empresarios quienes comenzaron a ser supervisados arduamente por la Dirección de Protección Civil, algunos sugirieron la activación de una comisión ciudadana para exigirle a los dueños de los edificios que datan de los años 40, se hagan responsables del mantenimiento, sin embargo, en relación al Ficetam, el alcalde Chucho Nader, pidió mirar hacia adelante y ofrecer soluciones rápidas a la sociedad para evitar más tragedias.



“Ese fideicomiso ya dejó de funcionar desde hace ya algún tiempo, hay una obligación por parte de los dueños de los edificios, la gran mayoría o tiene comercio o los rentan; ellos también deben tener la obligación, estar al pendiente y no incurrir en anomalías. No habrá nunca dinero suficiente en el mudo que nos alcance para remodelar las fachadas del comercio en lo particular y privado”, sentenció Chucho Nader, presidente municipal de Tampico, pero además propietario de varios inmuebles en el primer cuadro de la ciudad, de ascendencia libanesa el tampiqueño municipal representa a las familias que más empleo engendran en la zona metropolitana del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.



“Estamos viendo realmente las necesidades de la gente y esperamos poderlas resolver de una manera eficiente e inmediata. Después de conocer los trágicos y lamentables hechos sucedidos esta semana; llegamos a la determinación de crear una comisión integrada en la que participe Protección Civil, Desarrollo Urbano, Obras Públicas para ver una evaluación de cómo están estructuralmente los edificios y sus comercios. Para que a través de peritos especializados en al materia nos den a conocer en qué condiciones se encuentran estos edificios tanto en su estructura, fachada como en las marquesinas para poder llevar a cabo el primer elemento de notificación”, explicó Chucho Nader, al informar públicamente la creación de la Comisión que surge luego de la tragedia “Vertiche”, donde murió aplastada por una cornisa una joven de 19 años de edad que vino de Xalapa.



A unos días de cumplirse la desgracia, el alcalde porteño de la costa sur de Tamaulipas, involucrará a los organismos camarales, escúdelas de arquitectura e ingeniería civil, así como a los integrantes de su cabildo para que en menos de 30 días tengan el primer reporte y evaluación de los edificios del centro histórico de Tampico