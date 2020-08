Multan y sancionan a familia que mató de hambre a perro en NL

Monterrey, NL. Por maltratar, golpear y mantener en inanición a un perro que murió tras ser rescatado por la Dirección de protección animal de Escobedo, una familia de ese municipio deberá pagar una multa, comprometerse a recibir atención psicológica y nunca más podrá tener mascotas.

Maleno, un perro de raza bóxer en edad adulta, fue rescatado por la organización municipal y murió en las instalaciones, tras casi una semana de hospitalización, debido a las heridas que presentaba.

Por medio de las redes sociales de la Dirección de protección animal municipal, Melissa Ramos, titular del organismo, informó que por primera vez a nivel nacional se llevó un caso de maltrato animal a un Juez de justicia cívica y se obtuvo una sentencia a favor del perro.

“Fue la primera sesión de justicia cívica en un caso de maltrato animal de todo el país, cosa que me tiene muy orgullosa, nos fue hasta cierto punto bien, vengo contenta, vengo con el corazón lleno de esperanza, emocionada, no puedo decir que me siento completamente plena”.

De acuerdo a Ramos, quien compartió en la página videos del animal recibiendo medicamento por vía intravenosa y comida molida debido a que no podía masticar, explicó al Juez los daños ocasionados a Maleno por sus dueños.

“Los dueños de Maleno no pusieron ninguna objeción en lo que yo les dije, yo manifesté los hechos como habían pasado, en ningún momento dijeron que no, se les dijo que no lo habían atendido, se les dijo que había estado en una situación de negligencia, lo aceptaron totalmente, no le corresponde a la justicia cívica municipal las sanciones corporales, eso quedará en las manos del Fiscal que ya tiene en sus manos una denuncia penal”, dijo.

“Sin embargo, vamos ganando, vamos haciendo logros, porque la familia de Maleno en este caso va a pagar una infracción, una multa que le pone el municipio, va a pagar además los gastos que Maleno generó en la clínica municipal, pero eso no es nada, lo más importante es que el juez cívico les puso a ellos una orden de sesiones psicológicas para toda la familia”.

Ramos explicó también que la familia de Maleno se encuentra también en medio de un proceso penal por los daños causados al animal.

La Dirección de protección animal de Escobedo es el primer complejo municipal de la entidad que ofrece cirugías a bajo costo y asesoría en caso de maltrato a animales domésticos.