Guanajuato no puede ser “manifestódromo violento como la CDMX”: SPE

León, Gto. Guanajuato no puede ser un “manifestódromo violento, como se ha convertido ahora la Ciudad de México”, sostuvo el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Apendinni, al momento de respaldar a las policías de León que reprimieron a mujeres y a periodistas, en una manifestación.

Durante una reunión virtual con el Club Rotario de León, el funcionario estatal comentó que la policía actúo bien y “no estoy en contra de que las mujeres se manifiesten, pero en lo que sí estoy en contra de que destruyan los monumentos históricos”.

En la protesta ninguna finca catalogada como monumento histórico, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fue dañada.

“No podemos convertir a León y a Guanajuato, ni a Celaya, ni a Salamanca en un manifestódromo violento, como se ha convertido ahora la Ciudad de México que en aras de mi concepto, mal entendido, de protección de los derechos humanos, deja que se tumben monumentos históricos, que entren y roben las tiendas y que dañen los comercios que afectan sobre todo el sentimiento de seguridad de la población y que creen un caos vial”, mencionó el funcionario.

En 2012, como secretario de Seguridad de León, Álvar Cabeza de Vaca contrató las capacitaciones en técnicas de tortura, en la administración del fallecido panista, Vicente Guerrero Reynoso.

Aseguró que la policía de León fue agredida y escupida y que "no sirve de nada capacitarla" en Estados Unidos “si no los podemos dejar actuar por los derechos humanos. Otra nota es que había menores de edad y yo me pregunto dónde están los papás de esos menores".

Criticó que organizaciones “que no vivieron las circunstancias” hagan comunicados “rasgándose las vestiduras y exigiendo justicia y mil castigos para los policías.

“El problema es cuando hay daños a propiedad ajena, incluso en el patrimonio histórico. Los que somos de León vemos al Arco de la Calzada como los parisinos ven la Torre Eiffel”, explicó el secretario de Seguridad.