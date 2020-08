Pide Canainpesca reducir 100% el IEPS al diésel marino

Mazatlán, Sin. Representantes de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) y propietarios de embarcaciones camaroneras en el estado lanzaron una solicitud de auxilio al presidente Andrés Manuel López Obrador para que apruebe la reducción del 100 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( IEPS) al diésel marino, pues señalaron que “la flota del ramo en el país se encuentra paralizada y en riesgo de no salir a capturas esta temporada”.

Raúl Elenes Angulo, Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), sostuvo una reunión con representantes de Canainpesca, de la Unión de Armadores del litoral del Pacífico y maquiladoras, en la que acordaron que entregar un documento técnico al mandatario federal sobre las condiciones de la pesca del camarón nacional y los estímulos que puedan necesitarse a corto plazo para apoyar la salida de las embarcaciones.

Los pescadores durante la semana anterior habían realizado bloqueos al parque industrial donde se concentran los barcos, en la entrada de la planta la Esperanza de Petróleos Mexicanos y en el edificio de la Conapesca, para lograr ser recibidos por el comisionado de la dependencia.

Elenes Angulo informó que en la propuesta que se hace al gobierno federal es que se otorgue un descuento cercano al cien por ciento del IEPS, lo que equivaldría a 5.45 menos al precio actual por litro de diesel, además de plantear otros esquemas se analiza la estructura del costo del combustible en el país, y se abre la posibilidad de otros tipo de apoyos adicionales.

Humberto Becerra, representante de la Canainpesca regional, solicitó al titular de Conapesca, que de ser posible se posponga un mes la fecha oficial del levantamiento de la veda, que esta prevista anunciarse el 27 de agosto, por parte de las autoridades del Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca) y representantes pesqueros.

Explicó que “no se les ha hecho ninguna reparación a los barcos, no hay gente dando mantenimiento debido a que los propietarios no quieren invertir ante la incertidumbre si van a tener el apoyo de la reducción del IEPS” y es posible que muchas embarcaciones no salgan en esta temporada porque ya no pueden solventar gastos.

Omar Lizárraga, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico argumentó que está en manos del presidente ofrecer una solución para otorgar el estímulo fiscal, pues “para los dueños de las embarcaciones no hay plan b , no hay otra alternativa para salvar a la flota camaronera (499 barcos se encuentra en el puerto de Mazatlán), y miles de empleos del que viven familias se perderán”.