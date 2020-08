Muere migrante haitiano por Covid-19 en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Un migrante haitiano que se encontraba en Tapachula en espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados le entregara un permiso para permanecer en el país legalmente murió presuntamente de Covid-19, informó el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus.

En entrevista telefónica expresó su inconformidad porque las autoridades no recogieron el cadáver del joven, por lo que sus compañeros de cuarto lo sacaron por la tarde a la calle en un colchón y ahí permaneció casi dos horas.



Dijo que Demosthene Herold, de 25 años de edad, falleció a las 8.30 horas de ayer en el cuarto que rentaba junto con otros paisanos suyos en la colonia 5 de Febrero.



Metelus afirmó que Herold presentaba fiebre y otros síntomas de coronavirus, aunque no se le hizo la prueba para confirmar si padecía la enfermedad.



Comentó que autoridades acudieron por la mañana a dar fe del deceso en la habitación que rentaba el hombre, pero como no lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo), a las 17:30 horas los otros migrantes lo sacaron a la calle.



Señaló que las 19:25 horas el cadáver fue levantado por personal de la Fiscalía y trasladado al Semefo.

El joven no trabajaba, sino que ayudaba a algunos de sus compañeros a vender agua y dulces en las calles de Tapachula.



Wilner Metelus sostuvo que otros haitianos “tienen los síntomas de la enfermedad y no están recibiendo atención médica, por lo que no sé lo que podría pasar”.



Hizo un llamado a las autoridades “para que tomen en cuenta la situación de los migrantes haitianos que se encuentran en Tapachula esperando que les den el permiso para permanecer en el país legalmente, y se les proporcione ayuda”.