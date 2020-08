Indaga 'ombudsman' estatal represión a mujeres en León

León, Gto., La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) investiga la represión que sufrieron 26 mujeres, entre ellas cuatro reporteras y un número no precisado de menores de edad, así como un varón, a manos de policías del gobierno panista de León, durante una manifestación efectuada el sábado. Las periodistas agredidas presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

Ávila narró que al final de la protesta se percató de que agentes detuvieron a manifestantes. Empezamos a grabar y documentar, y se enojaron. Yo me acerqué para grabar cuando tenían sometida entre varias (mujeres policías) a una chica; me trataron de agarrar varias, una me pegó en el vientre , recordó.

Se dejó a 23 personas a disposición de un juez cívico, quien las amonestó y liberó, difundió el ayuntamiento, el cual destacó que tiene como prioridad respetar la libertad de expresión.

La policía municipal aseguró que respeta las expresiones ciudadanas, siempre que se desarrollen pacíficamente y con respeto al orden público .

El Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato y organizaciones civiles condenaron la represión. Se exige la renuncia del secretario de seguridad pública de León, Mario Bravo Arrona, por tolerar violencia sexual, represión a movimientos sociales y ataques a periodistas , acotó el organismo en un comunicado.