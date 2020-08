Bloquean Circuito Exterior Mexiquense por derrame en Gran Canal

Ecatepec, Méx. Un grupo de vecinos de la comunidad de Potrero del Rey bloquearon la circulación del Circuito Exterior Mexiquense en protesta porque personas no identificadas derramaron un químico a la afluente del Gran Canal, lo que provocó que se levantara una nube tóxica de humo que invadió sus hogares y les causó molestias en las vías respiratorias.

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes cuando vecinos del lugar se percataron que del Gran Canal, a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, salía una nube de humo que comenzó a invadir sus casas, causándoles molestias respiratorias. Los vecinos alarmados abandonaron sus hogares para alejarse de la nube toxica.

“Salimos de nuestras casas y de repente vimos el humo y no podíamos respirar, nos estábamos ahogando, Estaba horrible, queremos que se haga algo no podemos seguir así porque no es la primera vez que pasa, tiran sus desechos y se van y las autoridades no hacen nada”, dijeron los vecinos.

Ante la situación, un grupo de vecinos bloqueó la circulación del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del kilómetro 29 con sentido hacia Ecatepec, para exigir la presencia de los cuerpos de rescate y las autoridades.

Bomberos y personal de protección civil arribaron al lugar para realizar labores de neutralización del químico que no se ha identificado. Los bomberos afirmaron que al ser arrojado el químico a la afluente del gran Canal hizo reacción y levantó la nube de humo.

Los vecinos afirmaron que comúnmente personal de empresas y recolectores de basura arrojan sus desechos al cauce del Gran Canal y a pesar de que lo han denunciado a las autoridades nada han hecho para evitarlo.

“Queremos que hagan algo, son personas que recolectan la basura y que tienen su centro de operación a un costado del canal y vienen con camiones y arrojan; se van y nos dejan la afectación. Queremos que paren eso ya”.

Los bomberos realizan labores para controlar el químico aún desconocido y que no represente un riesgo para la población.