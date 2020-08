Continúan medidas restrictivas en entidades por Covid-19

Más de 25 maestros han fallecido por Covid-19 en Coahuila, aunque no fue a causa de su trabajo, pues actualmente las escuelas se encuentran cerradas, informó el secretario de Educación del estado, Higinio González Calderón.

Los profesores, especificó, pertenecían a diferentes áreas, “esa cifra siempre me la están actualizando para el día de mañana. Traemos el mismo porcentaje que trae la población, porque los profesores no se están contaminando en la escuela, la escuela está cerrada, y no están contaminadas las escuelas”.

Este jueves se llevó a cabo una ceremonia para la asignación de 589 plazas para maestros de nuevo ingreso en preescolar y primaria en todo el estado, definitivas y temporales, pues a partir de octubre y noviembre empezarán las jubilaciones correspondientes a 2020, para dar un total de 900 maestros nuevos en Coahuila.

La Secretaría de Salud (SSa) de Michoacán dijo, en tanto, que la ocupación hospitalaria por la emergencia sanitaria comienza a preocupar, porque hay hospitales que rebasan el 75 por ciento de su capacidad, además afectan la atención del resto de pacientes; en la entidad suman mil 11 defunciones y 12 mil 959 contagios.

El Hospital General de Morelia reportó 55 por ciento de ocupación, el del ISSSTE 94 por ciento, el IMSS 48 por ciento; además la atención para otros padecimientos se ha complicado porque no hay camas ni para el área de urgencias.

En Uruapan, el Hospital General tiene una ocupación de casi el 95 por ciento, el general de Lázaro Cárdenas, un 65 por ciento. La capital del estado, Uruapan y Lázaro Cárdenas concentran el mayor número de infectados por covid-19, precisó la SSa estatal.

En Morelos, la epidemia ha matado a 979 ciudadanos, precisó la SSa estatal la tarde de este jueves, con esa cifra la entidad está a 21 defunciones para alcanzar las mil muertes por SARS-CoV-2.

La dependencia añadió que durante la contingencia se han estudiado a unas 10 mil 749 personas, de ellas 4 mil 913 se contagiaron y 250 están activas.

Daniel Alberto Madrid González, director general de Coordinación y Supervisión de la SSa, indicó que, en las últimas 24 horas, onde personas fallecieron, la mayoría padecían diabetes e hipertensión arterial y otras comorbilidades.

Prohíben caravanas en Nuevo León

Las caravanas de automovilistas, utilizadas durante la pandemia para protestar o celebrar cumpleaños, fueron prohibidas por el gobierno del estado; se incluyó también las de ciclistas.

De acuerdo a una publicación en el Periódico oficial del estado realizada el 19 de agosto, el gobierno añadió un párrafo en el acuerdo 9/2020, donde se establecen las restricciones de movilidad durante la contingencia sanitaria.

Sin embargo, el documento no indica el número de automóviles o bicicletas considerados como caravana. Tampoco se establece a qué sanción serán acreedores quienes organicen o intervengan en este tipo de eventos.

El secretario de salud estatal Manuel de la O Cavazos recomendó no realizar caravanas por el peligro de contagio que implican. “No es recomendable, se que es una modalidad que se está utilizando en estas fechas y se bajan de los carros y se toman fotos. No es recomendable”, acotó.