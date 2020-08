A 50 grados de temperatura y en la cárcel de Mexicali no hay agua

Mexicali. Desde hace dos meses algunas celdas de la cárcel de Mexicali no tienen agua, por lo que los internos solicitaron a sus familiares que les lleven tambos de 200 litros, informaron parientes de los presos que protestaron afuera del Centro de Readaptación Social (Cereso).

Con temperatura que este verano llegó a los 50.2 grados centígrados, los internos están enfermando por falta de higiene, porque no tienen agua para bañarse, lavar la ropa, incluso ni para el baño, expuso Leticia, una de las señoras inconformes.

La situación se agrava con el hacinamiento, porque en las celdas viven entre 20 y 25 reos, aseguró la madre de uno de ellos. El pasado 29 de junio, este medio de comunicación reportó la falta de agua al interior del Cereso, y casi dos meses después el problema continúa.

Debido a la pandemia, los internos no reciben visitas desde marzo pasado, pero a quienes les depositan dinero, sí pueden salir al patio a realizar llamadas a su familia una vez a la semana.

La señora inconforme, detalló que los internos no denuncian por temor a sufrir represalias por parte de las autoridades del penal, incluso cuando requieren medicinas, la familia se las lleva, pero en el Cereso tardan dos semanas en entregarlas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos debe intervenir, reclamó la madre de uno de los internos.

La mañana de este jueves, familiares de reos llevaron tambos de 200 litros; en el bote escribieron el nombre de sus parientes y las celdas en las que están: la 305, 308 y 301. También les llevaron abanicos eléctricos.

Entre los manifestantes estaba la hermana de uno de los internos, quien llevó un tambo para el agua, pues “con un bote quieren que 25 internos tengan, usando esa agua, no les va a alcanzar; ahorita como está la humedad y el calor, tienen que estarse bañe y bañe a cada rato”.

Otro de los manifestantes, hermano de uno de los internos, reprochó que el gobernador Jaime Bonilla Valdez haya invertido

6 millones de pesos en pintar el acueducto, pero no puede reparar dos bombas de agua que suministran el líquido a más de 2 mil internos del penal.

Si es posible, los familiares hacemos una colecta para comprarlas, reclamó el hermano del interno; “La gente está muy desesperada, no tienen agua para asearse, no tiene agua para lavar su ropa, no tiene agua para bañarse, para mitigar el calor”, aseveró.

“Lo que podemos hacer es que nos digan cuánto cuesta reparar las bombas, si el gobierno no tiene, pero sí tuvo para pintar el acueducto 6 millones de pesos, pero no tiene para arreglar dos bombas de agua que alimentan a mil 200 personas, pues podemos hacer la cooperación entre los familiares y arreglarlas”, refirió el familiar.