Siguen los ataques armados contra comunidades tzotziles de Chiapas

Ciudad de México. Siguen los ataques armados contra diversas comunidades tzotziles del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas que, siendo crónicos, se han agudizado desde el viernes pasado. En todos los casos, las agresiones son cometidas por grupos civiles armados plenamente identificados de Santa Martha, Chenalhó. Desde las comunidades de Aldama, La Jornada recibe reportes constantes sobre los ataques, tanto del origen de los tiros como de las comunidades “objetivo”.

Un viejo conflicto de límites por 60 hectáreas entre Aldama y Chenalhó ha derivado en una situación donde se disparan armas de alto poder y se lanzan explosivos sólo desde un lado. Sin embargo, las versiones oficiales dan a entender que existe un “enfrentamiento entre dos bandos”, y lo mismo que los medios locales, dan crédito sólo a la información proporcionada por el gobierno municipal de Chenalhó y los grupos de Santa Martha, quienes se presentan como víctimas de Aldama.

No obstante, según los reportes in situ existe una vasta operación de hostigamiento, cerco y ataque contra comunidades de Aldama, desde las cuales no hay evidencias de disparos.

La tarde del martes se informó de un muerto y varios heridos en el centro de Santa Martha, cuyos pobladores culparon a los de Aldama. Presuntamente, el gobierno federal intervino para “calmar los ánimos”, según expresó en redes sociales Misael Rojas, vocero del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, y dio por buena la versión del “enfrentamiento”.

Dadas las circunstancias reales, considera Pedro Faro, director del Frayba y observador atento del conflicto, resulta muy improbable que los indígenas de Aldama pudieran atacar y presuntamente matar a una persona en el centro de Santa Martha, donde por lo demás suceden cosas muy inquietantes.

Esta mañana se difundió en redes sociales que un grupo de civiles de Santa Martha, desarmó al destacamento de la policía estatal en dicha comunidad. “En relación al conflicto agrario entre los municipios de Chenalhó y Aldama, se informa lo siguiente: a las 18:30 horas elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), destacamentados en centro Santa Martha, fueron despojado de sus armamentos de cargo y municiones por un grupo de 80 comuneros. Siendo un total de 20 armas entre armas largas 5.56 mm y cortas de 9 mm. Hasta el momento los comuneros del sector Santa Martha mantienen en su poder las armas”.

A las 21 horas del día 18, la policía estatal preventiva se retiró de la comunidad de Tabac (Aldama) por las constantes agresiones que recibió el poblado. Tras el retiro policiaco siguieron los disparos hacia la comunidad, precedentes de los diferentes puntos de Telesecundaria, Tojtik, Curva Tontik, el Volcán y Saclum Chenalho, según reportaron los desplazados a La Jornada pasada la medianoche de este miércoles.

También pasada la medianoche de hoy se reportó la concentración de civiles armados en Centro Santa Martha, “así como en el punto de Telesecundaria están subiendo más hombres armados y siguen los disparos contra Tabac”.

Hacia el mediodía de este miércoles continuaron los disparos, “muy fuertes” desde T'elemax, Volcán, Tojtik y Santa Martha Chenalhó. Según reporta la Comisión de Desplazados, “los pobladores de Aldama de diferentes comunidades están dejando sus hogares para salvaguardar la integridad física de niños, mujeres, ancianos, hombres quienes viven cerca de las colindancias con Chenalhó. Tras la huida de la policía estatal después de los ataques que recibieron, hoy no cesan los disparos”.

De acuerdo con el medio local El Imparcial, se habría suscitado un enfrentamiento entre indígenas de Chenalhó y Aldama, “con un muerto y un lesionando”. Además “huye Guardia Nacional”. “Desde los primeros minutos de este martes y hasta la tarde noche del mismo día, los ataques y enfrentamientos a balazos no cesan entre pobladores de Aldama y Chenalhó”, sostiene dicha fuente. “Se reportan una persona muerta y una más lesionada por proyectil de arma de fuego. Los ataques entre ambos grupos (sic) comenzó pasada la media noche de este martes, cuando grupos de Aldama atacaron a balazos a pobladores de Chenalhó lo que generó la reacción”. Esa versión sería del alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, quien exige “el desarme de Aldama”.

Todo indica que nos encontramos ante un nuevo caso donde los patos les tiran a las escopetas. A las 14 horas de hoy se reportó a La Jornada que se estaban concentrando decenas de civiles armados en el centro de Santa Marta, una vez que se retiraron la policía estatal y la Guardia Nacional. Mientras, en Aldama, los ataques recrudecen y los desplazados se vuelven a desplazar. A las 14: 30: “Disparos de altos calibres en el punto de Vale'tik Santa Martha contra San Pedro Cotzilnam”.