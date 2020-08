Protestan pescadores en Tamaulipas; piden liberar ayuda a diesel marino

Tampico, Tamps. Alrededor de mil pescadores de las colonias Cascajal, Zona Centro y Morelos protestaron contra el gobierno federal por no liberar el subsidio del diesel marino en apoyo a los armadores camaroneros. La veda del crustáceo se aplazó hasta el 15 de septiembre.

Los trabajadores de la industria pesquera que residen en la zona compartida entre Tamaulipas y Veracruz bloquearon la Avenida Calzada Blanca, en la colonia Morelos, de Tampico, para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que apoye, como históricamente se hacia, a sus patrones camaroneros quienes han invertido en el avituallamiento de los barcos, sin embargo, no podrán salir a pescar hasta mediados de septiembre.

“Sin apoyo federal, no hay pesca; sin pesca, no hay trabajo para nosotros; sin trabajo, nuestras familias no van a tener nada de comer. Eso siempre se hace pero desde que llegó nuestro presidente nos falló la ayuda”, dijo en medio de la protesta y bloqueo uno de los manifestantes quien se identificó como El Capitán Pérez.

Cientos de miles de familias dependen directamente de la industria camaronera, entre tripulantes, prestadores de servicio, proveedores y demás empleos indirectos.

La flota camaronera de los estados de Tamaulipas y Veracruz aporta 74 por ciento de la producción total de camarón en el Golfo de México; Tamaulipas aporta 88 por ciento y Veracruz 12 por ciento de ese total, siendo que la captura promedio anual de camarón de ambas entidades durante la última década (2009-2019) ha sido de alrededor de 11 mil 379 toneladas, las cuales provienen tanto de laguna como de altamar.

Los manifestantes obstaculizan hasta el momento el paso del tren, a la altura de la colonia Morelos, frente a la bodega Rey Mar, en el cruce de la vía con calle Zapata.