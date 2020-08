Protestan familiares de desaparecidos en Morelos

Cuernavaca, Mor. Celia Salinas Maya, madre de Yessica Cerón Salinas –quien tenía 39 semanas de embarazo cuando desapareció el 13 de agosto del 2012– reprochó a las autoridades de los tres niveles de gobierno su indolencia y desinterés para resolver los casos de las personas ausentes.

Un día como hoy, narró Celia, su hija desapareció en el municipio de Jiutepec, Morelos, y a 8 años de que eso sucediera sigue sin saber nada de ella.

“Nadie sabe nada de mi hija. A mí hasta ya me da pena decir siempre lo mismo. Pero sigo buscándola sin encontrarla”, dijo en entrevista telefónica.

Este año, por la pandemia de Covid-19, la madre de Yessica no acudió a la ofrenda floral de las víctimas de la violencia y desaparecidos que está en frente del palacio estatal, pero hizo su reclamo en redes sociales, en donde pidió a las fiscalías del estado hacer su trabajo.

“Hoy a través de este mensaje quiero pedirles que me ayuden a difundir su foto, que esta fecha ni ella queden en el olvido. Ayúdenme a levantar mi voz porque han sido los más largos 8 años que he vivido por no saber dónde estás Jessy.

“Hoy solo deseo poder decirle a ella que aquí estoy esperándole, soy una madre en lucha que seguirá tocando puertas y mientras dios me preste vida te seguiré buscando sin parar”, escribió Celia Salinas Maya.