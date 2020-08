Habitantes de Ayutla exigen a Murat la reconexión de agua potable

Juchitán, Oax. El agua potable en la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla es una exigencia de tres años que ya no puede esperar, precisaron las autoridades comunitarias y los lugareños, tras dar a conocer que el juez federal tercero de distrito ordenó el pasado 31 de julio la reconexión inmediata del líquido bajo la sentencia 795/2017 derivado de una demanda colectiva presentada en el 2017, luego de que personas armadas junto con autoridades de la localidad vecina de Tamazulapam Mixe los despojaran de su único manantial.

Clemente Antonio Martínez, alcalde de San Pedro y San Pablo Ayutla, exigió mediante un escrito público al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, para que realice la reconexión inmediata del sistema de agua potable como un derecho humano del que se les ha privado y que en esta pandemia ha visibilizado la desigualdad que vive esta comunidad indígena.

Resaltó que desde el pasado 1 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la cuarta visitaduría, emitió medidas cautelares a favor de la comunidad, pero nunca ocurrió nada y siguieron padeciendo el nulo suministro del líquido a pesar de las constantes demandas y exigencias que se han realizado.

La autoridad comunitaria dijo que es urgente que el gobierno de Oaxaca tome en serio esta resolución del juez federal y realice la reconexión del agua que emerge del manantial ubicado en el paraje denominado “El manantial” que se conoce como “Jënaayëj” para abastecer de agua, porque han sido más de mil días que no se obtiene este servicio básico que es un derecho humano.

“No obstante de haber presentado la solicitud, a la fecha no se ha realizado la reconexión, no sabemos qué espera el gobierno para acatar este ordenamiento que para nosotros es urgente, hemos vivido más de mil días sin agua y ahora que se nos da la razón, pues esperamos que se aplique la ley”.

En redes sociales, la defensora comunitaria y lingüista Yasnaya Aguilar también compartió su exigencia para que el agua llegue pronto a su comunidad.

“Queremos hacerles un anuncio importante: La sentencia en el juicio de amparo por el derecho humano al agua en Ayutla Mixe ha sido concedido a favor de nuestra comunidad. Después de un largo juicio un juez ordena la inmediata reconexión. Exigimos que el gobierno de Alejandro Murat, además de las dependencias como la Conagua y el Cea, cumplan lo que en sentencia ordena el juez Armando Chiñas Fuentes”.

Por su parte, Joaquín Galván José, estudiante, documentalista y activista comunitario de Ayutla, quien junto con un grupo de profesionistas, entre ellos la lingüista y defensora Yasnaya Aguilar, han visibilizado el estiaje en el pueblo a nivel internacional a través de redes sociales, manifestó que espera que se cumpla esta resolución del juez.

Dijo que esta sentencia es histórica y sienta un precedente, cualquier sentencia en sentido contrario a lo que emitió el juez Armando Chiñas, hubiera sido una legitimización de tortura, de que un derecho humano pueda usarse como rehén para una negociación como lo manejó el gobierno del estado para despojar a la comunidad.

“Exigimos que se cumpla la sentencia, porque en caso contrario, pudieran darse multas importantes, hasta detenciones e inhabilitaciones, inclusive la destitución del cargo público, eso incluye al gobernador de Oaxaca, porque sí el caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han existido precedentes donde la corte ha inhabilitado a todos los funcionarios por desacatar los fallos”.

Agregó que el tema de la pandemia del Covid-19, que ya lleva cinco meses, ha mostrado un rostro desigual para su comunidad, pues ellos tienen que captar el agua de lluvia, acarrear a sus casas y otras veces comprándolo, entonces los tiene en desventaja porque la pobreza y la falta de agua como derecho humano sigue siendo una constante en sus vidas.

“A tres años de toda esta situación, de este despojo, ataque armado, a nuestra comunidad, es una situación que siempre se buscó que se resolviera con dialogo y respeto, la comunidad pudo haber reaccionado en legítima defensa, haciendo uso de la violencia, pero no lo hicimos, y yo creo que lo principal en esto, es justicia, porque hay una constante violación de derechos humanos”.

Por último, dijo que la impunidad y la injusticia, no sólo del grupo armado, sino del gobierno estatal y la indiferencia del gobierno federal, les hace concluir que a tres años, le sigue fallando a los pueblos indígenas, le ha fallado a Ayutla.

“No hay justicia para las mujeres agredidas, no hay justicia para el compañero asesinado, no hay justicia para los cinco mil habitantes que no tenemos agua y que estamos viviendo un pandemia insalubre, no hay justicia para nada, los indígenas como siempre estamos en lo último de la agenda, para nosotros no hay nada”.

Según datos de los servicios de Salud de Oaxaca, San Pablo y San Pedro Ayutla registra tres casos confirmados de Covid-19.