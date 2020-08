Detienen en Yucatán a ex funcionario de Roberto Borge Angulo

Cancún, QR. En las primeras horas de la madrugada de este miércoles, José Alejandro Marrufo Roldán, el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, (Sefiplan), durante la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso), de Chetumal, luego de que fue aprehendido en su domicilio particular, en Mérida, Yucatán.

En una colaboración entre la Fiscalía General del Estado de Yucatán y el Poder Judicial del mismo estado, se autorizó un cateo en el domicilio del ex funcionario estatal, en el fraccionamiento Altabrisa, en Mérida, en donde se logró su detención.

El ex funcionario público estatal está acusado como presunto responsable del delito de peculado por un monto de tres mil 430 millones de pesos, en perjuicio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, (Sedarpe),

En el transcurso del día se espera que se celebre la primera audiencia de Marrufo Roldán, quien ingresó al mismo Cereso en que en su momento estuvo Mauricio Góngora Escalante, quien igual, por un tiempo ocupó el mismo cargo en el sexenio borgista.

Cabe mencionar que Marrufo Roldán junto con Borge Angulo, quien está preso en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial, (Ceferepris), de Morelos, son los únicos funcionarios de esa administración presos, de la larga lista de señalados. El último en abandonar la cárcel, acogido a la figura de Prisión domiciliaria, fue Góngora Escalante, también ex candidato a gobernador de Quintana Roo.