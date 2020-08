Defensores de la tierra de Atenco mejoran tras contraer Covid-19

San Salvador Atenco, Méx. Los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle Medina y María Trinidad Ramírez; así como su hijo César del Valle se recuperan favorablemente de Covid-19.

En una carta, María Trinidad, doña Trini, informó que hace dos semanas su familia se vio afectada por esa enfermedad, y que en el caso de Ignacio y César lo han pasado con menos molestias, y siguen bajo tratamiento médico.

Contó que en su caso, los síntomas se agudizaron y estuvo a punto de ser hospitalizada, pues, sufrió la falta de oxigeno poniéndola en una grave crisis, casi imposible de sobrellevar desde casa; entre otras dolorosas complicaciones.

“Afortunadamente con el auxilio del personal de paramédicos del pueblo y el apoyo moral de mi familia y compañeros, me pude restablecer y nuevamente volví a mi casa. Toda esta situación nos ha tomado por sorpresa, y hemos tenido que actuar para resolver las distintas necesidades inmediatas que se fueron presentando una a una de manera implacable.

“El día de hoy, puedo asegurarles que me siento mejor, que recibir sus mensajes de aliento y todo su apoyo y disposición para ir resolviendo el día a día las necesidades médicas, me han dado la fuerza para recuperarme y superar lo que considero, una crisis cerca de la muerte”.

En la misiva relata que muchas personas le ofrecieron y brindaron su apoyo a través de la cuenta bancaria de mi hijo Ulises, por lo que agradeció y también pidió ya no continuar replicando el número de cuenta.

“En verdad que toda su solidaridad me abraza y a toda mi familia. Definitivamente saber que no estamos solos en momentos adversos me devuelve el oxigeno, fuerza moral y la convicción de amar, defender y luchar por una vida digna para todas y todos.

“Los quiero mucho, los respeto y les agradezco con todo mi corazón tanto abrazo. Pronto saldremos de este bache, y más temprano que tarde, estamos aprendiendo y habrá que vencer, porque el Covid no llegó solito, más bien, el Covid viene a sumarse a la pobreza, a la desigualdad, a la condena de tantos gobiernos usureros y un sistema como el capitalismo al que no le importa la humanidad”.

Afirmó que de nueva cuenta le queda claro que “solo la solidaridad entre los de abajo, los que queremos y labramos surcos para la justicia social, es lo que nos va a salvar de estos tiempos adversos.

“Hacia delante, siento el deber moral de compartirles las lecciones de estos días. Hoy solo deseo estén bien, y les pido que se cuiden y cuiden a la gente que los rodea”, aseveró.