No hay condiciones en la entidad para clases virtuales: Ceteg

Chilpancingo, Gro. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) señaló que en la entidad no hay condiciones para el regreso a clases virtuales el próximo 24 de Agosto.

“Estamos llamando al magisterio nacional a una desobediencia educativa, y sobre todo a organizarnos”, afirmó Víctor Bartolo de la Cruz, de la Comisión de Educación de la Ceteg.

En entrevista, expresó que “el llamado a clases es una decisión unilateral del ejecutivo federal (Andrés Manuel López Obrador), y del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que no tomaron en cuenta ni a los alumnos, ni a los maestros, y mucho menos a los padres de familia”.

Los maestros de Guerrero “a partir del 24 de agosto vamos a impulsar el Proyecto Guerrerense Altamiranista. Nosotros no vamos a iniciar clases con las televisoras; hacemos un llamado a las autoridades para que no haya represalias, para los docentes que diseñen actividades diferentes a las que el sistema educativo vaya a implementar”.

El gobierno sabe muy bien “que en el estado de Guerrero hay comunidades que ni siquiera cuentan con luz eléctrica, mucho menos con acceso a la internet, y en muchos casos ni televisión tienen; el gobierno pensó en una élite, pero jamás pensó en los pueblos marginados, por eso no hay condiciones para iniciar cursos el próximo 24 de agosto”.

La Ceteg, agregó Bartolo de la Cruz “de ninguna manera está de acuerdo con una educación a través de las televisoras, con una educación fría y distante, que es totalmente excluyente, en donde hay alumnos con capacidades educativas auditivas y visuales diferentes, que se quedan totalmente en el olvido.

“Con ello se va a incrementar más el rezago educativo, porque a pesar de que el gobierno diga que la educación pública es gratuita, esto es falso porque nos está costando a todos 450 millones de pesos, para los más de 30 millones de alumnos, que corresponde a 15 pesos por alumno”.

Lo que está haciendo el gobierno, recalcó “es revivir a las televisoras, y nosotros los maestros de la Ceteg no estamos de acuerdo, porque a través de las televisoras no habrá interacción en materia educativa, porque solamente se dará la información sin construir el aprendizaje; no hay que olvidar que las televisoras siempre han sido enajenantes, porque solo son informantes, no son formadoras”.

En ese sentido hizo un llamado a la unidad y a la defensa de la educación pública “nosotros proponemos estrategias reales de acuerdo al contexto del alumno; que permita una flexibilidad, para que no esté pegado en el televisor, pero diseñando guiones didácticos”.

También hizo un llamado a la Secretaría de Educación en Guerrero(SEG) para “que cancelen rentas de oficinas, debido a que se pagan varios millones de pesos al mes; mejor que ahora que no hay alumnos en las escuelas se construyan los espacios adecuados, para el regreso presencial”.

En tanto, Reyna Bello de Jesús, secretaria general de la delegación D-III-16-02 de las Oficinas Centrales de la SEG, manifestó que “reiniciar clases vía televisión llevará a una educación de control y sometimiento, porque no habrá retroalimentación, ni socialización, más bien se va a marginar, excluir, y discriminar a nuestros alumnos, principalmente en las zonas indígenas”.

Recordó que la Ceteg tiene conocimiento de que que en Guerrero “en al menos 569 comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes no hay luz, ni caminos pavimentados, luego entonces ¿cómo le van a hacer ahí, en donde tenemos un promedio de 33 por ciento de niños y jóvenes de hasta 14 años que deben recibir educación, sin olvidar que el promedio de educación en la entidad es hasta secundaria?”.

Con este modelo “muchos niños no van a ir a la primaria y la secundaria, y a dónde se van a trasladar los niños, si en las comunidades no tienen televisión; incluso en la capital, Chilpancingo, hay mucha pobreza extrema, y estamos hablando de un sistema educativa comercial, específicamente para rescatar a las televisoras, no al pobre”, dijo.

Finalmente la dirigente magisterial aseguró que el año pasado fallecieron cerca de 80 maestros por enfermedades crónico-degenerativas “y ahora en este año por la pandemia del Covid-19 llevamos un conteo de 65 profesores; estamos llamando a las regiones para conocer el número de compañeros que han fallecido”.