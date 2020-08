Acudiré a instancias federales para que juzguen a Graco Ramírez: Blanco

Cuernavaca. A un año y diez meses de que asumiera el gobierno Cuauhtémoc Blanco Bravo ninguna de las 60 denuncias contra la administración del perredista Graco Ramírez (2012-2018) ante la Fiscalía Anticorrupción ha prosperado, denunció el propio mandatario local y anunció que recurrirá a instancias federales para que auditen a las autoridades judiciales de Morelos.

“Llevamos casi dos años y no ha pasado nada. Ahora tenemos que movernos con el gobierno federal para que estas demandas avancen”, expresó el mandatario estatal.

Graco Ramírez sigue detrás del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez, quien fue propuesto durante su gobierno, y además fue consejero jurídico en esa administración, comentó.

El ex gobernador está detrás de todo esto. “Pregúntele al fiscal anticorrupción por qué no han avanzado estas carpetas, ustedes como medios saben lo que hizo el ex gobernador (Graco Ramírez) y los ex secretarios”, dijo Blanco.

“Es lamentable que en estos casi dos años no ha pasado nada. Ahora vienen las elecciones (las intermedias de 2021) y esa misma gente que le hizo daño al estado ya se está postulando para nuevos cargos para ser diputados locales o federales”, mencionó.

Las cerca de 60 denuncias por el desvío de miles de millones de pesos contra ex funcionarios y el ex gobernador no han sido investigadas, por lo que la justicia no ha llegado a la entidad ni los recursos se han devuelto a las arcas públicas, señaló.

“Como ahorita lo mencione, aquí deben de hacer justicia, debería de haber, pero lamentablemente no lo hay. Ya basta, ya estuvo bien, la gente está cansada y siempre es lo mismo”, recalcó en entrevista colectiva.

Blanco Bravo afirmó que solicitará la intervención de las instancias federales para que vean y analicen la falta de justicia por parte del fiscal Anticorrupción en Morelos, “para que vean que no están haciendo justicia, es lamentable, y la verdad es que eso sí le duele a la ciudadanía.

“Lo dije desde que estuve en campaña: hay que hacerle justicia a la gente; pero no se ha podido y ahí no hay que poner pretextos. Lo que sí creo es que Juan Salazar tiene mucho que ver, porque no ha avanzado ninguna carpeta durante (casi) dos años. Y tenemos muchísimas (denuncias), y ahí siguen paradas”, enfatizó el gobernador morelense.

Blanco Bravo adelantó que analizarán con su equipo de abogados lo procedente para obligar a Salazar Núñez a que cumpla con su función o se retire del cargo que ostenta.

El gobernador estuvo la mañana del martes en la inauguración de las oficinas del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ubicadas en el primer cuadro de la capital del estado.