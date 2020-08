Denuncian a Policías de Guanajuato por extorsionar a músicos

León, Gto., Policías del gobierno panista de León fueron denunciados ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) y ante la Dirección de Asuntos Internos por extorsionar y quitarles mil pesos a dos músicos, que habían obtenido por amenizar una reunión particular.

La madrugada del domingo, relató el guitarrista Jorge Arturo Reyes, “ya habíamos terminado de trabajar y mi compañero me llevaba a mi casa", cuando "una patrulla con unos seis policías nos hizo el alto”, en la calle Zeus de la colonia El Retiro, en la ciudad de León.

Recordó que los oficiales estaban encapuchados, y comenzaron a revisar el carro de su compañero y las carteras de ambos, percatándose que traían dinero.

“Nos bajaron, me sacaron la cartera, me dijeron: ponga las manos sobre el carro. Yo era el copiloto y como había una lata de cerveza en el carro me dijeron que estaba tomando en la vía púbica”, narró.

Él replicó que no había motivo para parar el carro y revisarlo, posteriormente fue esposado y subido a la patrulla.

“La quieres librar, tú habla cuánto vas a dar; allá dile al juez que vienes pisteando o dame 300 pesos", le exigió el uniformado, a lo que Reyes respondió con un "¡No mames es mi paga del toquín!, no he tenido trabajo”, relató.

Al final le quitaron un billete de 500 pesos y le regresaron un billete falso de 200 pesos, comentó. Añadió que a su colega le quitaron 500 pesos.

“Cuando me quitaron el dinero me acercaron a unas cuadras de mi casa y me dijeron que tuviera cuidado porque era una zona peligrosa”, concluyó.

Con 68 quejas ante la PDHG en 2019, la policía municipal más denunciada en el estado fue la de León, seguida por la celayense, con 38, e Irapuato, con 37 quejas.

La policía de León ha sido denunciada por abuso de autoridad, lesiones, arrestos arbitrarios, tratos crueles y denigrantes, robo, extorsión, entre otros.