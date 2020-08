Otra marcha en Chiapas por la desaparición del niño Dylan Esaú

San Cristóbal de Las Casas. Alrededor de 50 personas marcharon esta tarde en esta ciudad para exigir la aparición del niño Dylan Esaú Gómez Pérez, de dos años de edad, robado el 30 de junio pasado en el Mercado Popular del Sur (Merposur), ubicado en esta ciudad.

Juana Pérez, su madre, informó que desde hace unos días comenzó a distribuirse un pequeño cartel en tzotzil, tzeltal y español con la fotografía de su hijo y de la mujer que lo robó, para pedir a las personas que la conozcan, que la denuncien.

“Mi esperanza seguirá hasta encontrarlo. Veo el trabajo que están haciendo las autoridades y ya con la fotografía de la mujer, juntaron a los presidentes municipales y a los jueces de paz; ya veo más empeño en seguir buscando a esta mujer”, dijo en entrevista colectiva antes de que comenzar la manifestación.

“Me siento conforme, pero no me voy a quedar sentada esperando a ver qué pasa. Imprimí el texto que dice que si alguien conoce a la mujer que se robó a Dylan el 30 de junio, que por favor avise”, agregó.

“Más de una persona de San Cristóbal la debe de conocer, por lo que le pido que hable y diga quién es la mujer, de dónde es y cómo se llama, porque gracias a esa persona mi hijo podrá venir y regresar conmigo. Pido el apoyo de todo San Cristóbal y de todas las comunidades. Siento que ya tengo el apoyo y veo el trabajo de la Fiscalía, ahora nos toca aportar a nosotros en dar alguna información”, comentó.

Encabezada por la madre, la marcha partió a las 18:00 horas de la plaza catedral, ubicada en el centro de la ciudad y se dirigió a las instalaciones del palacio de justicia, situado en el sur.

“Ya son 42 días hoy de que no tengo a mi hijo. Nunca me esperé que pasaran tantos días sin poder ver a mi niño, que el 3 de noviembre próximo cumplirá tres años”, explicó Pérez.

“Regresen al gordo”, “Por ti, por mí, por Dylan”, “No estamos todos, nos hace falta Dylan” y “Justicia para Dylan”, corearon los manifestantes que portaron una camiseta con la fotografía del menor.

Por razones de la misma indagatoria, la Fiscalía investiga al padre del niño, que trabaja en Estados Unidos, y a sus familiares cercanos, mencionó la madre.

“El papá está en investigación; no descartarán ninguna posibilidad y también toda mi familia, porque es algo que ni yo comprendo por qué fueron directo con mi hijo, por qué lo tenían vigilado, qué hizo, qué hice; probablemente sea alguien cercano a mí y los más cercanos serán investigados”, agregó.

—¿Sospechas de tu esposo?

—No, no sospecho; confío plenamente en él, no creo que sea capaz de hacerme esto. Todos los días tengo comunicación con mi esposo. El quisiera venir y dejar todo, pero hay cosas que impiden su regreso, pero sé que nomás tenga la posibilidad vendrá.

—¿Sospechas de algún familiar?

—De la familia mía, no.

Además, la mujer expresó sus sospechas de que Dylan no haya salido del país, sino que “lo tengan escondido por el miedo que tiene (la mujer que lo robó); yo voy a seguir buscando”.

Las investigaciones “van bien; las autoridades, quisieran hacer más, pero a veces las comunidades no les dan acceso rápido y hay personas que se cierran y no dicen las cosas; nos pasó en el mercado que no quisieron dar voluntariamente las cámaras”, insistió.

“Necesito el apoyo de la gente para localizar a esa mujer. Sicológicamente me siento mal de saber que después de tantos días no lo tengo; salir temprano con la esperanza de llegar y regresar por las noches sin tener ninguna noticia suya. Se siente muy mal, pero eso me hace más fuerte para no perder la esperanza de encontrarlo algún día”, mencionó con lágrimas en los ojos.

“Le pido a la gente de San Cristóbal y de las comunidades que me ayude a localizar a esa mujer que se robó a mi hijo; esa mujer que no sé con qué motivo sacó a mi niño del Merposur. Les pido ayuda porque yo sola con la Fiscalía es más difícil, pero si nos unimos todos a la búsqueda, pronto daremos con él. Gracias por seguir apoyándome y no dejarme sola”, añadió.