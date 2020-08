Estados en medio de la pandemia de Covi-19

Chihuahua. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio a conocer el nuevo sistema de semáforo que se aplicará en la entidad y que implican mayores restricciones, entre las que destacan el cierre de restaurantes a las 22:30 horas, eventos privados o en reuniones en domicilios se limitarán a 10 personas, y el horario será hasta las 22 horas entre semana y a las 23 horas viernes y sábado.

También se presentaron ajustes de apertura en la fase actual de semáforo naranja, como la autorización a tiendas de centros comerciales para operar con un aforo de 25 por ciento de capacidad.

Autoridades informaron que las acciones de la Cruzada de Responsabilidad Social y el nuevo Acuerdo que amplía las medidas y restricciones de seguridad sanitaria, deben ser acatadas por los sectores público, social y privado en la entidad frente a la pandemia de Covid-19, y agrega sanciones administrativas para quienes las incumplan.

Los pormenores del decreto y la estrategia aprobada previamente por el Consejo Estatal de Salud, fueron presentados por el coordinador ejecutivo de Gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice y el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera.

Corral Jurado dijo que en su gobierno están conscientes de que no se puede volver al confinamiento y suspender las actividades laborales como se hizo por más de dos meses, porque se mermaría más la economía.

Se manifiestan contra decreto sanitario de Corral

También en Chihuahua, más de 200 propietarios y trabajadores de bares, restaurantes y centros nocturnos protestaron en la capital del estado, bloquearon durante cinco horas las avenidas Ocampo, Teófilo Borunda y calles aledañas al palacio de gobierno, rechazan una ampliación de restricciones sanitarias que por decreto impuso el gobernador Javier Corral Jurado.

También cerca de 50 empleados de bares y restaurantes protestaron afuera del edificio administrativo “Pueblito Mexicano” y Recaudación de Rentas estatal en Ciudad Juárez, contra el semáforo estatal de alerta epidémica y las nuevas restricciones.

Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados alertó de “consecuencias graves” para el sector si obligan a los restaurantes a reducir su horario.

Acusó que la administración de Javier Corral Jurado “ha hecho un mal manejo de la pandemia y son los restaurantes y bares quienes están pagando las consecuencias”.

Funcionario de Chihuahua da positivo a Covid-19

El secretario de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta Soulé, resultó positivo a la prueba de Covid-19 y permanecerá en cuarentena, informó comunicación social estatal.

Hoteleros de Quintana Roo confían en pasar a semáforo amarillo

A unos días de que el semáforo epidemiológico en la zona norte de Quintana Roo pudiera pasar a amarillo, unos 212 hoteles han reabierto sus puertas, con 57 mil 422 habitaciones y han alcanzado ocupaciones superiores al 20 por ciento, informaron directivos de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, junto con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM).

En video conferencia de prensa, el dirigente AHRM, Conrad Bergwerf, anunció que la Riviera Maya continuará repuntando su ocupación hotelera en la actual temporada de verano e indicó que actualmente alrededor de 62 centros de hospedaje han reiniciado operaciones en Playa del Carmen y la Riviera Maya con los protocolos de seguridad requeridos por las autoridades de los tres niveles de gobierno, e incluso por instancias sanitarias internacionales.

Los hoteleros afirmaron que nuevamente el turismo nacional salvó la ocupación, pues es el que mayormente llega a las playas de Quintana Roo, seguidos por el norteamericano, canadiense y en mucho menor medida el europeo.

Aplicará el ayuntamiento de Nuevo Laredo multas por no usar cubrebocas

Multas de 800 pesos por incumplir el doble “Hoy no circular” y de 400 pesos por no utilizar cubrebocas serán impuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a las personas que no cumplan con las medidas sanitarias para reducir los casos de Covid-19, informó el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar.

El secretario, Raúl Cárdenas Thomae, señaló que “el Comité de Protección Civil podrá multar a los ciudadanos que no utilicen mascarillas en espacios públicos, hay una confusión respecto a portarlo dentro de los vehículos, en este caso no procede la sanción al ser considerado una propiedad privada”.

Descartan autoridades saturación de hospitales por Covid en Jalisco

El gobierno de Jalisco descartó que exista saturación de camas Covid en la entidad, cuya mayor demanda se da en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde hay un 65 por ciento de ocupación.

Explicó que no están llenos los hospitales y añadió, que tras destacar que en la entidad hay 2 mil 738 camas habilitadas para la atención de la enfermedad, “para llegar al 50 por ciento de ocupación faltarían 651 camas más”.

Buscan reconvertir hospitales en Aguascalientes

Miguel Piza Jiménez, titular del Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes, informó que se buscarán reconvertir los nosocomios para que atiendan a pacientes con Covid-19 en la entidad, luego de que en 24 horas la ocupación de camas con ventilador pasó de 43 al 45 por ciento.

En rueda de prensa, el gobernador de Aguascalientes panista, Martín Orozco Sandoval anunció que 300 trabajadores de la salud cómo médicos y enfermeras recibirán un bono de 4 mil pesos como reconocimiento a su labor.

Reabren mercado en Juchitán

El mercado público “5 de septiembre” de Juchitán, Oaxaca, considerado el corazón comercial del Istmo de Tehuantepec reanudó su actividad comercial este lunes, después de permanecer cerrado más de 30 días por un contagio masivo de coronavirus.

Juan Blas, encargado de la administración del mercado público expresó que la apertura de este espacio significa una esperanza grande para los locatarios, sin embargo, la afectación es generalizada para todos, especialmente para los que ofertan ropa tradicional y artesanías.

Señaló que hasta el momento ni el gobierno ni las autoridades locales han informado respecto a apoyos para levantar la economía, pues la afectación es alta por la poca venta que existe.

Da positivo a Covid secretario de educación de Veracruz

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, informó que dio positivo a Covid-19, por lo cual se resguardará en su domicilio, es el segundo funcionario del gobierno estatal contagiado. Rubén Villalpando, Javier Santos, Eirinet Gómez, Patricia Vázquez, Jesús Estrada, Carlos Figueroa, Claudio Bañuelos y Diana Manzo, corresponsales.