Realizan marchas para exigir liberación de médico chiapaneco

Trabajadores de la Salud e integrantes de organizaciones sociales marcharon en Chiapas y Morelos para demandar la liberación del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, ex jefe de Urgencias y Medicina Crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, y quien por motivos de salud se encuentra en arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto.

En Chiapas, hubo movilizaciones en varias ciudades, aunque la manifestación más numerosa tuvo lugar en la capital del estado, donde más de dos mil personas, entre trabajadores de salud, maestros de la Asamblea Estatal Democrática (AED) de la Sección 40 Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y miembros de otros grupos que se sumaron, caminaron desde el oriente al parque central, donde concluyeron con un mitin.

“Justicia”, “justicia”, corearon los inconformes, la mayoría vestidos de blanco, al exigir la liberación de Grajales Yuca.

“Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, “Zapata vive, la lucha sigue” y “de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”, gritaron.

El ex jefe de Urgencias y Medicina Crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), fue detenido por policías estatales el 25 de julio, luego de una denuncia interpuesta por Karen Alejandra Ramírez Molina, por supuesto abuso de autoridad, después de que su padre, Miguel Arturo Ramírez López, ex diputado local y ex dirigente del partido estatal Mover a Chiapas, falleciera de Covid-19.

La quejosa acusó al médico de solicitarle medicamentos para atender a su padre en el Hospital de Especialidades Vida Mejor.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició posteriormente otra carpeta de investigación, luego de que Jorge Gustavo Cervantes Yáñez, contagiado con Covid-19, declaró que el imputado le pidió “entre 550 mil y 650 mil pesos” por atenderlo “en una habitación con una curación integral porque estaba yo grave y que era posible que necesitara intubación” en el citado nosocomio.

Además de demandar la liberación del médico, los trabajadores de la Salud y de otros grupos que macharon este domingo, pidieron a las autoridades del ramo el otorgamiento de plazas y la reinstalación de dos trabajadoras cesadas del hospital básico comunitario ubicado en Chiapa de Corzo.

Radamés Ramírez Cano, vicepresidente de la Federación de Colegios Médicos del estado, informó que ante el riesgo de que otros miembros del gremio sean sometidos a procesos judiciales, preparan amparos colectivos.

Armando Falconi, dirigente de la AED exigió que se realice una auditoría al Isstech, ya que existen denuncias de un “desfalco millonario”, cometido en administraciones anteriores.

También se reportaron manifestaciones de protesta en San Cristóbal, Comitán, Villaflores y Tonalá, entre otras ciudades de la entidad.

En tanto, fuentes de la FGE informaron que esa dependencia “ya judicializó la carpeta de investigación y esperará los términos que decretó el órgano jurisdiccional para la investigación complementaria, con una actuación apegada a derecho y acompañando siempre a la parte afectada dentro del marco de la ley”.

En tanto, en Cuernavaca, Morelos, personal del sector Salud marchó desde las instalaciones de la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta el zócalo de esta ciudad para exigir que cese la represión al gremio médico durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, ya que aseguraron, que lo único que han hecho es “ayudar a la población”

Frente al palacio de gobierno del estado, los manifestantes aseguraron que esta movilización es parte de la Jornada Nacional de Lucha que se convocó por redes sociales para este domingo por la vinculación a proceso por el delito de abuso de autoridad en contra del médico Grajales Yuca.

“Ya estamos hartos de la represión al gremio médico, el tema del doctor Grajales es sólo un ejemplo; a nosotros no nos parece justo que cuando el gremio está tratando de entregar todo para ayudar a la población, tratando que mejore la salud de la población, tengamos este tipo de represiones.

“Incluso no nos agrada en absoluto que se utilicen las influencias para generar una opresión de este tipo y tratarlo de hacer legal, cuando eso no es cierto”, señaló uno de los presentes.

En Morelos hay acumulados 4 mil 480 casos de Covid-19 y 901 defunciones por la enfermedad, 27 de éstas corresponden a trabajadores del sector Salud: 13 médicos, 6 enfermeras y 8 empleados de diferentes áreas de los nosocomios de la entidad.