Identifican a mexicana que falleció al intentar cruzar muro con EU

Ciudad Juárez, Chih. El Departamento Forense del condado de El Paso, Texas, dio a conocer que a casi un mes de la defunción de una mujer que cayó de la malla fronteriza ubicada a la altura de Sunland Park, Nuevo México, y sufrió una lesión en la cabeza, por fin se le identificó como María Cristina Vargas Espinosa, de nacionalidad mexicana.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza estadunidense, Vargas Espinosa fue encontrada herida el pasado 8 de julio antes de las 6 de la mañana, a menos de tres metros de distancia de la malla que separa a Nuevo México de Chihuahua.

La corporación indicó que la mujer al principio no respondió a los primeros auxilios que le brindaron sus elementos, si bien eventualmente paramédicos lograron que respirara, y la trasladaron al Centro Médico de la Universidad de El Paso, donde fue declarada muerta. Agentes fronterizos aseguraron que María Cristina Vargas nunca estuvo bajo custodia de la Border Patrol.

Luego de ser identificada por autoridades estadunidenses, el caso se remitió al consulado de México en El Paso, que deberá notificar a los familiares de la ahora finada, quienes determinarán si el cuerpo es repatriado a México, o permanece en Texas.

La Patrulla Fronteriza informó que el sector de El Paso documentó 20 expiraciones de migrantes durante el año fiscal 2019, y que en la circunscripción se han registrado de octubre pasado a la fecha cinco indocumentados fallecidos. Estos datos no incluyen a Vargas Espinosa, ya que no se le identificó como indocumentada, ni detenida cuando agentes del país vecino la encontraron.

El recuento señala que esos difuntos se hallaron ahogados luego que intentaron cruzar nadando el río Bravo, y que también cinco migrantes fueron rescatados por la Patrulla Fronteriza.

El vocero de la institución, Mario Escalante, reconoció que no cuenta con la cifra exacta de decesos resultado de ahogamientos en canales fronterizos, ya que algunas personas no se han identificado de inmediato pues no se les encontraron documentos que precisaran si eran estadunidenses, o de otra nacionalidad.

El fallecimientos más reciente en la zona correspondió a una persona encontrada la semana pasada, cuando el equipo de Rescate de Agua del Departamento de Bomberos de El Paso sacó un cadáver del canal que cruza el centro de la localidad, a la altura de cuadra 300 de la calle Calleros Court. No se ofreció información sobre la identidad de la víctima, y la policía paseña aún investiga los motivos de la muerte.