Diputados buscan revertir autorización de 740 mdp al gobierno de Colima

Colima, Col. La fracción parlamentaria de Morena y del PT en el Congreso de Colima presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la autorización de un crédito de 740 millones de pesos para el gobierno estatal.

El pasado 7 de julio, la mayoría de los diputados del congreso, aprobaron dicho monto para proveer de recursos a la administración para la pandemia de Covid-19, la terminación de la construcción del edificio del C5i y la restauración del palacio de Gobierno.

La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, admitió que los recursos del crédito se utilizarán hasta enero de 2021.

En rueda de prensa, diputadas y diputados de Morena, así como del Partido del Trabajo informaron que el documento fue presentado el pasado martes 4 de agosto en la Ciudad de México y cuenta con el respaldo de ocho legisladores del Congreso del Estado de Colima, seis de la bancada de Morena (Vladimir Parra, Claudia Aguirre, Livier Rodríguez, Araceli García, Arturo García y Rogelio Salinas) además de dos diputadas del PT (Ana Karen Hernández y Mayra Villalvazo).

En dicho documento expusieron que se reclama seis acciones como inválidas, la primera de ellas es el acto preparatorio y la aprobación del dictamen por parte la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado de Colima, así como el acuerdo número 40 donde se autorizó como recinto legislativo la sede del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSEG).

Otros actos reclamados son el decreto número 286 aprobado en la Sesión número 12 por el que se autoriza contratar uno o varios créditos por un monto hasta de 740 millones de pesos; así como la promulgación y publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial El Estado de Colima.

La legisladora Blanca Livier Rodríguez expuso que también se busca invalidar todos los actos preparatorios y la propia celebración, “de manera virtual” de la Sesión Pública Ordinaria Número 11, así como los de la sesión número 12, ambos del segundo periodo del segundo año de ejercicio constitucional, por haberse realizado violando la legalidad de los procesos.

Asimismo, Parra Barragán expuso que el gobernador de Colima mintió al pueblo del estado respecto del tema de la deuda, puesto que los recursos del crédito llegarán posiblemente hasta enero, “quieren hacer un negocio a costa de la gente, a costa de las generaciones de colimenses que van a pagar por 20 años esta deuda”, sostuvo el diputado morenista.

“Ese recurso no es para Covid-19”, insistió Parra Barragán, “es un desorden, se compró equipo médico a sobreprecio; llegaron menos ventiladores de los que se habían anunciado; hasta el momento no ha habido reconversión hospitalaria, no hay un plan ni una estrategia de salud”.

El coordinador de la fracción de Morena señaló que el gobernador es incongruente, ya que se refleja en la gente el nivel de rechazo que tiene, siendo el peor evaluado en la historia de Colima. “Se sigue yendo a reuniones fuera del estado, con banquetes, amplios dispositivos de seguridad, sin respetar medidas de salud y quiere imponer medidas coercitivas a quien no utiliza cubrebocas”, indicó.