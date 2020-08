Tultepec sí celebrará fiestas patrias de Septiembre

Tultepec, Méx. La alcaldía anunció que sí celebrará los festejos patrios del 15 de Septiembre y los eventos como la quema de juegos pirotécnicos serán difundidos por medio de drones y redes sociales, para ser vistos desde casa y evitar aglomeraciones y contagios del coronavirus Covid-19; y destacó que los eventos cívicos serán motivo para reactivar la economía de la industria de la pirotecnia en esta demarcación.

El alcalde perredista de esta demarcación, Marco Antonio Cruz Cruz, informó que el 15 de Septiembre, Tultepec celebrará las fiestas patrias con piromusicales que serán quemados al compás de mariachi, y habrá de disponer de cuatro espectáculos en cuatro puntos emblemáticos de este municipio, primer productor de pirotecnia en el país.

Aclaró que, respetando normas sanitarias, no habrá concentración de personas y los espectáculos serán difundidos con el uso de drones, y las imágenes podrán ser vistas dentro y fuera de Tultepec, pues destacó que cada año en el municipio los festejos patrios están enmarcados por el arte en la quema de juegos pirotécnicos, y este año no será la excepción.

Al inaugurar el Mercado de Artesanías Pirotécnicas Luz, Magia y Color este sábado, Cruz Cruz informó que el viernes entrante inicia la temporada de ventas agosto-diciembre en el mercado de juegos pirotécnicos de San Pablito, y destacó que el establecimiento abrirá con 180 locales para respetar recomendaciones sanitarias por la pandemia del Covid19.

“La pirotecnia no está prohibida, las aglomeraciones de gente sí”, fue parte de las frases que este sábado difundieron artesanos, comerciantes y productores de artificios, al confiar que este mes aumenten sus ingresos, pues durante el primer semestre del año cayeron sus utilidades en más de un 90 por ciento debido a la cancelación de contratos para eventos masivos.

Locatarios del mercado de San Pablito plantearon que el sector de pirotécnico de Tultepec, está en la incertidumbre y debido a la suspensión de festejos patronales, fiestas masivas y demás eventos, temen no llegar a la derrama económica habitual de los 300 millones de pesos anuales.

Plantearon que más de 30 mil personas de la cabecera municipal de Tultepec, viven de la pirotecnia y confían en que consumidores y familias regresen al municipio a consumir artificios no riesgosos y que pueden ser empleados al interior de los domicilios sin peligro alguno.

Aracely Urbán Sánchez, propietaria de un local en el mercado de cohetes de San Pablito, planteó que productores viven la suspensión de contratos a consecuencia de la cancelación de fiestas patronales y cívicas en el país; “nuestra situación económica es muy difícil, porque estamos enfrentado grandes pérdidas económicas”, comentó.

"Por los festejos patrios, y desde julio, comenzaban las ventas fuertes y los contratos para la quema de castillos, toros, bombas, cohetones, lluvias frías de papel iban en aumento; ahora por el covid19, existe incertidumbre, porque tenemos suspensión de fiestas, eso nos va a pegar duro”, planteó Urbán Sánchez.

Dominga Rojas y Sebastián Barrera Monroy, locatarios del mercado de San Pablito, coinciden u dicen: “Hay que seguir con la fiesta y quemar cohetes con sana distancia”. Dicen que están ofertando productos que pueden quemarse en familia, en reuniones pequeñas y sin aglomeraciones.

Con una imagen de San Judas Tadeo en su mostrador, Dominga Rojas oferta bombas de papel, que dice son chisperos de lluvia de papel multicolor que sale de una bazuca y que regularmente se emplean en fiestas familiares; también vende: bola de humo, cerillitos, cometas, buscapié, ollitas, pistolitas, entre otros, cuya quema no representan peligro alguno.

“El bota-confeti, es de puro papel metálico; tenemos tubo de humo que no es pólvora; tenemos las velas pasteleras; tenemos la lluvia fría que avienta luces, pero no quema, se puede usar en un lugar cerrado incluso y no quema”, comenta Urbán Sánchez.

Hay toritos pequeños equipados con artificios de lluvia fría, es decir chispazos sin fuego, que no queman, no hacen daño y pueden ser empleados en pequeñas reuniones, son fáciles de usar y de forma segura en festejos sin aglomeraciones, insisten.