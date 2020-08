En Guerrero, piden a minera canadiense contratar mano de obra local

Chilpancingo, Gro. Empresarios, comerciantes, transportistas y organizaciones sociales demandaron a las empresas mineras canadienses transnacionales “a que primero empleen a nuestros paisanos, porque no lo están haciendo, solamente vienen a hacer negocio”, denunció el presidente del Grupo Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos.

Acusó a las empresas canadienses de solo venir a “explotar nuestros recursos naturales, se los llevan, hacen ganancia, y se llevan el oro y la plata de Guerrero, y no se reinvierte en la entidad”.

Demandamos a dichas empresas que la proveeduría “la hagan también en la localidad, que no la traigan de Canadá, o de los estados del Norte; ya que se llevan nuestras riquezas de Guerrero. Que den empleo a los guerrerenses, y que la proveeduría sea para los empresarios locales”; y si no lo “hacen próximamente tomaremos algunas medidas”, advirtió.

En otro punto pidió a los partidos que hacen vida política en la entidad a que “guarden silencio electoral pidiendo el voto de los ciudadanos en esta entidad; no queremos escuchar sus promesas, y planes de trabajo en busca de nuestro voto”.

En estos momentos, insistió “no es tiempo de pensar en un asunto electoral, tenemos un dolor común que es prioridad para todos nosotros, que es el cuidado de nuestras vidas, y nuestra salud, muchos familiares, amigos, vecinos, ya no están con nosotros, ya se fueron, por eso es momento que no haya ninguna campaña electoral, no son tiempos de ello, no queremos escucharlos en estos tiempos de emergencia sanitaria”.

Alarcón Ríos, habló en el zócalo de la capital en representación de 23 organizaciones, durante la puesta en marcha de La Cruzada Social por la Salud, Seguridad y Economía en Chilpancingo, en donde dio lectura a su propuesta “primero reafirmar la corresponsabilidad entre gobiernos y sociedad para la prevención y atención de la salud, economía, y la seguridad”.

Y señaló que “si en 15 días, todos usamos cubrebocas podemos contener los contagios de Covid hasta un 70 por ciento” y así, aspirar que el semáforo epidemiológico pase de color naranja a amarillo. Será una campaña permanente para el uso obligatorio del cubrebocas, y contener la pandemia”.

Se buscará lograr el color amarillo en el semáforo “Guerrero sigue en el color naranja, y se pretende llegar al amarillo ”; otro puntos será crear la primera red de seguridad social de autoprotección”.

Un punto importante es promover con los 3 órdenes de gobierno el consumo local “la parte económica está muy dañada en la capital, y se requiere reactivar, las ventas han venido a menos, y muchos negocios ya han cerrado”.

Las tiendas transnacionales asentadas en la capital no tienen problemas de tipo económico “ pero los que damos sí damos vida económica a Chilpancingo, ya tenemos graves problemas en sostener las plantillas de trabajadores, por eso pedimos que compren a los comercios de la capital, porque las empresas que vienen a hacer sus negocios tienen sus ganancias y se van”.

Por su parte, Joel Temelo, dirigente de los empresarios de la Coparmex en Chilpancingo, manifestó que el objetivo central de la cruzada es disminuir el número de contagios (que suman 1558, y 134 muertes), que son provocados por la falta de uso del cubrebocas, lavado de manos, y la sana distancia entre la población.

Dijo que se concientizará a la población “sobre la vital importancia de acatar las medidas sanitarias que las autoridades nos han pedidos desde hace mucho rato; fomentar el uso de los protocolos sanitarios en los establecimientos comerciales, locales, y en el transporte local y foráneo, que tienen base en Chilpancingo, a través de etiquetas y posters propios de la cruzada”.

Además se pretende “ayudar a una reactivación económica y segura en Chilpancingo, y sus comunidades, con ayuda de los empresarios, y las organizaciones sociales”.