Colima y Acapulco, con graves problemas de desempleo por Covid-19

Colima y Acapulco. Debido al Covid-19, cuatro mil 500 personas perdieron su empleo en los últimos tres meses en Colima, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además 12 por ciento de los restaurantes cerraron y empleados del sector turístico se mantienen con 50 por ciento de su salario.

La Secretaría de Fomento Económico del gobierno del estado tiene registrados 384 mil trabajadores, entre formales e informales, en la entidad.

Los empleados del sector turístico, que tiene permitida la operación de sus negocios bajo medidas de higiene, sobreviven con un pago del 50 por de su salario desde el mes de marzo, cuando en la entidad se decretó la contingencia por coronavirus.

Felipe Santana Linares, titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados del estado, estimó que 12 por ciento de los establecimientos afiliados han cerrado debido a las bajas ventas, mientras que 50 por ciento de los empresarios buscan cambiar el giro de sus negocios tras el decreto de la fase 3 de la pandemia.

Lo peor está por venir, pues en las próximas semanas deberán pagar los créditos bancarios que solicitaron para poder solventar la emergencia sanitaria y que la etapa crítica se presentará en agosto cuando deban liquidar las tarjetas, créditos hipotecarios y créditos a capital que se adquirieron, advirtió.

La Secretaría de Salud y Bienestar Social estima que el fin de la contingencia se podría extender hasta marzo de 2021.

El gobierno federal, por medio de la delegación que encabeza Indira Vizcaíno, ya entregó cerca de 10 mil Créditos a la Palabra, donde se tiene estimada una erogación de 260 millones 275 mil pesos que corresponde a un apoyo de 25 mil pesos para cada beneficiario.

Por su parte, el gobierno estatal afina un plan de recuperación económica que pretende otorgar créditos de 50 mil a 250 mil pesos, aunque pronostican que de cada 10 Micro y pequeñas empresas (Mipymes), cuatro no podrán mantenerse en operación por la contingencia al final del 2020.

En Acapulco, Guerrero, la recuperación económica no será sencilla, alertó la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la avenida Costera, Laura Caballero Rodríguez, quien recordó que la temporada vacacional del verano, aunado a los fines de semana, siempre dejaban buenos dividendos a comerciantes y propietarios de pequeños establecimientos de la franja turística, así como de grandes cadenas.

“Estamos viviendo un tema complejo, con ocupaciones de hotel que apenas alcanzan el 20 por ciento en Acapulco, cuando normalmente en verano llegábamos al 70, 80 por ciento”, explicó.

“Muchos compañeros no abrieron sus restaurantes el pasado 2 de julio, cuando el semáforo sanitario pasó del color rojo al naranja, otros volvieron a cerrar, pues les sale más caro trasladarse y abrir para no vender, no hay muchos clientes y la gente local no está saliendo mucho a las calles”, mencionó.