Clausuran bares en Michoacán por incumplir medidas sanitarias

Morelia, Mich. En la capital del estado fueron clausurados cinco bares y centros nocturnos por no cumplir con las medidas sanitarias recomendadas para evitar la propagación del Covid-19, informó la Secretaría de Salud de Michoacán.

Autoridades sanitarias corroboraron que estos establecimientos no contaban con filtro de supervisión, tapetes sanitizantes, termómetro para el control de la temperatura y gel anti-bacterial para ofrecer a los clientes. Además, rebasaban el 50 por ciento de la capacidad autorizada y permitían el acceso de la gente sin usar cubrebocas.

En esta entidad hay más de nueve mil personas contagiadas de Covid-19 y 674 decesos por la enfermedad.

Morelia cuenta con mil 289 casos confirmados de coronavirus y 87 fallecimientos. En el municipio de Lázaro Cárdenas suman 2 mil 652 positivos y 138 muertes; en Uruapan, hay 836 contagios y 65 decesos. En Huetamo, son 468 casos y 30 fallecimientos; en Apatzingán, se reportan 440 confirmados y 37 defunciones y en Múgica, 440 contagios y 52 personas que perecieron a causa del virus.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, advirtió que si la ciudadanía no acata las medidas preventivas de salud se podría volver al confinamiento y al cierre de negocios no indispensables, porque “en varias ciudades del estado muchas personas han vuelto a la llamada nueva normalidad como si no estuviéramos viviendo los momentos más complicados de la pandemia”.