Aplazan una semana más reapertura de comercios en Juchitán

Juchitán, Oax. La autoridad municipal de Juchitán dio a conocer que por acuerdo de cabildo, los más de 900 negocios establecidos, semi ambulantes y ambulantes en esta ciudad zapoteca continuarán cerrados hasta el próximo 31 de julio, es decir se aplaza una semana más su apertura luego de estar cerrado durante cinco días, con la intención de hacer frente a la pandemia y disminuir los contagios y decesos del Covid-19.

Hasta este sábado según reportes de la Secretaría de Salud de Oaxaca, esta ciudad zapoteca registra 133 casos confirmados y 24 defunciones por esta nuevo virus, sin embargo en su registro de defunciones a cargo de la regiduría de panteones, la cifra indica que son 117 muertes, de las cuales 96 son por este virus o relacionadas a enfermedades respiratorias y 21 sin que se tenga horario de entierro, ni datos médicos ni información de familiares, por lo que señalaron de alarmante.

El alcalde de Juchitán, Emilio Montero Pérez refirió que aplazar la apertura ha sido una mejor decisión de parte de su cabildo, pues a pesar de que reconocer que afecta la economía pero solo así se ha podido disminuir la circulación peatonal y vial de los juchitecos y con ello frenar la cadena de contagio comunitario.

Agregó que no hay desabasto de alimentos de primera necesidad, por lo que la alimentación está garantizada para los más de 90 mil habitantes de esta ciudad.

“Hasta el momento no hemos detectado desabasto, estamos pendiente dando continuidad a todas las acciones que estamos realizando, también vigilamos que no se alteren los precios, es momento de unirnos y no de sacar ventaja por toda esta situación”.

Asimismo informó que en el primer día que entró en vigor el Centro de Atención Médica Telefónica para pacientes Covid- 19 se atendieron a 45 personas que presentaban sintomatología, de las cuales tres recibieron atención médica presencial y solo uno fue canalizado al Hospital del Insabi Covid-19.

“El 50 por ciento de las personas que llamaron tenían relación con síntomas de esta pandemia, por lo que nuestros médicos les indicaron su tratamiento que nosotros aquí les damos y otro porcentaje se les pidió aislamiento preventivo, cuidamos todas las medidas sanitarias, estamos trabajando por nuestra gente y para que se de un control para nuestro Juchitán”.

Además de todas estas acciones, la autoridad municipal continúa con la sanitización de colonias y secciones a fin de disminuir la cadena de contagio que había crecido altamente en esta ciudad.