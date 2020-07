Maestros de la Sección 7 del SNTE en Chiapas demandan pago de salarios

San Cristóbal de Las Casas. Maestros interinos del Nivel de Educación Indígena (NEI), de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestaron este sábado frente a la catedral de San Cristóbal para exigir el pago de salarios atrasados desde 2018, realización de la cadena de cambios de manera tradicional, creación y ampliación de matrículas para alumnos de nuevo ingreso egresados de la Universidad Pedagógica nacional (UPN) y otorgamiento inmediato de préstamos a los socios de la caja de ahorro, así como para rechazar “el intento de imposición” de cobrar mediante tarjeta bancaria.

En representación de más de 300 de sus compañeros, los aproximadamente 20 profesores, que también están afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), demandaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades locales, la instalación de una mesa de diálogo para la solución de sus peticiones.

En caso de que sus exigencias no sean atendidas, el próximo 29 de este mes realizarán una “protesta masiva” en San Cristóbal de Las Casas, “para que nuestra voz sea escuchada”, dijeron.

“Exigimos el pago porque trabajamos desde hace más de dos años, ya que nos deben contratos desde 2018, 2019 y lo que va de este año”, explicó Alonso Velasco Gómez, uno de los representantes de los inconformes.

“Ni una quincena nos han pagado. Es una necesidad que nos liquiden lo antes posible”, aseveró al tiempo de manifestar en la región de los Altos de Chiapas son más de 300 los maestros afectados.

El dirigente regional, Manuel Mendoza Vázquez, comentó cuando han sido recibidos, los profesores interinos por costeo “han hablado con las autoridades educativas, pero les han dicho que no hay dinero, por lo que pedimos que abran la mesa de diálogo para que no sólo los escuchen, sino que resuelvan los problemas planteados desde tiempo atrás, pues no pueden escudarse en la pandemia de Covid-19 para no asumir su responsabilidad de pagarle a los maestros interinos”.

Otro de los manifestantes que se identificó como Luis Ángel, expresó que en la región son 48 personas que “estamos en lucha desde hace un año porque no han abierto matrículas en la UPN y ahora que las abrieron nos piden la clave presupuestal que no tenemos y necesitamos las nuevas recontrataciones para ingresar”.

Ante la posibilidad del inicio del próximo ciclo escolar, Mendoza Vázquez dijo que “como magisterio democrático estamos al servicio de la niñez, la juventud y los padres de familia, ya que es nuestro trabajo; esperamos que las cosas mejoren en cuanto a la pandemia, pues no queremos exponer a los maestros ni alumnos; en todo caso, exigimos garantías para que podamos regresar a dar clases de manera presencial sin el riesgo sanitario que implique problemas para las comunidades escolares”.