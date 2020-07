En Jalisco, 10 municipios se mantienen libre de Covid-19

Guadalajara, Jal. Si bien la pandemia de coronavirus avanza en el país, en Jalisco 10 municipios, de 125, aún permanecen con cero contagios, de acuerdo con la Secretaria de Salud Jalisco (SSJ).

La dependencia expuso que aunque Atengo, Concepción de Buenos Aires, Ejutla, Mazamitla, Mexticacán, San Diego de Alejandría, Santa María del Oro y Techaluta de Montenegro, así como Tepamaxtlan y Villa Hidalgo, no tienen Covid-19, “no están exentos del riesgo de transmisión de esta enfermedad", “que está latente en todo el territorio estatal y nacional, especialmente en esta etapa de la pandemia que sigue ascendente en el número de casos confirmados”.

Los contagios por municipios indican que Guadalajara tiene un acumulado de 8 mil 752 casos; Zapopan cuatro mil 596; Tlaquepaque 2107, mientras que Puerto Vallarta aparece con mil 580.

-Municipio de Aguascalientes obligará a usar cubrebocas-

En tanto, en Aguascalientes, la alcaldesa del municipio de San José de Gracia, María Cristina López González, de extracción panista, anunció que a partir de este jueves en su municipio, situado a 35 kilómetros al norte de la capital estatal, será obligatorio el uso de cubrebocas para sus cerca de 15 mil habitantes, así como para los visitantes.

En redes sociales se indicó que toda aquella persona que esté en establecimientos y lugares públicos deberá usar este aditamento en todo momento, aunque no especificó si habrá sanciones a quienes violen esta disposición.

La presidente municipal junto con personal de Protección Civil salió a repartir cubrebocas entre la población.

En San José de Gracia se tienen hasta el momento 35 personas contagiadas de Covid-19.

ISSEA : Tomamos decisiones por nuestros datos no con los de López-Gatell

Por otra parte, en rueda de prensa, Miguel Ángel Piza, titular del Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes (ISSEA), aseguró que "yo no me marco por el semáforo o por los datos que marca Gatell, mi decisión para actuar con acciones a la pandemia no dependen de la información que de todos los días Gatell, dependen de la información que yo esté reportando diario".

Añadió que "yo no veo ningún inconveniente que Gatell (sic) esté reportando menos que yo porque eso quiere decir que mi información es la real, no me interesa si el da menos o da más, yo me guío por lo que todos los días estamos viendo en nuestro comportamiento del estado", finalizó.

En el reporte técnico de este día se reportaron 247 decesos, cuatro mil 600 casos confirmados, 227 sospechosos y tres mil 149 personas recuperadas.

-Oaxaca: crean Centro de Atención Médica Telefónica para pacientes Covid-

El ayuntamiento de Juchitán Oaxaca presentó un modelo de atención médica a distancia, para que ciudadanos de esta región que presenten síntomas de Covid-19 sean atendidos de forma gratuita y por personal especializado.

Se trata del Centro de Atención Médica Telefónica “Heliodoro Charis Castro” al que todo ciudadano podrá llamar a través de un numero celular y recibir la atención médica sin costo, y que además incluye medicamentos, pero en casos extremos los médicos podrán dar una valoración personal.

El servicio comenzó a operar este jueves, y prestará atención durante 12 horas, de ocho de la mañana ocho de la noche.

Emilio Montero Pérez, alcalde de Juchitán explicó que con recursos del ayuntamiento se adquirió un lote de medicinas para 200 personas que de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal se proporciona a los pacientes que presentan esta sintomatología, y se entregarán de forma gratuita a quien lo necesite.

Manifestó que la etapa de emergencia continúa en semáforo rojo, pero que ahora se dio el siguiente paso, que es la atención médica ciudadana, con la cual se busca tener un mejor control y evitar decesos.

“La gente podrá llamar todos los días de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. En este Centro de Atención Médica hay dos doctores que están dando la atención; es importante recalcar que se trata de un apoyo ciudadano que se requiere tanto en esta pandemia”.

El edil señaló que también está buscando la forma de adquirir pruebas rápidas de Covid-19 para poder tener un mayor control de esta pandemia, que hasta el momento según datos de la regiduría de panteones ha cobrado la vida de casi 90 personas en un lapso de 20 días.

Desde el pasado lunes toda actividad comercial en esta ciudad quedó paralizada; más de 900 negocios establecidos están cerrados como parte de un plan de acción para reducir el avance de la pandemia.

El mercado público y el hospital civil “Macedonio Benítez Fuentes”, continúan cerrados después de que se diera un contagio masivo en ambos, y se prevé que su reapertura sea a principio del mes de agosto.

Según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca, la ciudad de Juchitán reporta 125 casos confirmados y 23 defunciones de un total de nueve mil 89 casos en toda la entidad oaxaqueña y 850 decesos.

Hasta el momento son 10 los municipios y comunidades que han blindado sus accesos para evitar contagios, la mayoría restringe el paso a ciudadanos de otras localidades al menos que sea para fines médicos y laborales.

-Balance de la pandemia en Tamaulipas-

La Secretaria de Salud de Tamaulipas, informó de 321 nuevos casos de Covid-19, así como de 15 nuevos fallecimientos por esa causa, que totalizan 13 mil 512 confirmados de los cuales se han recuperado siete mil 543 pacientes, mientras que han muerto 855 personas.

Los nuevos contagios se localizaron en Tampico, Victoria, Matamoros, Madero, Nuevo Laredo, Altamira, Reynosa, El Mante, Río Bravo, Valle Hermoso, González, Ocampo, Padilla y San Carlos.

La dependencia indicó que los 15 fallecimientos tuvieron lugar en Reynosa, Nuevo Laredo y Río Bravo, por lo mismo recomendó a la población extremar las medidas de salud establecidas por Consejo Estatal de Salud.

Molina Gamboa informó que a la fecha se han entregado recursos a dos mil trabajadores del área médica que trabaja en la primera línea de atención a los pacientes Covid, y por acuerdo del comité técnico el beneficio se destinará a cuatro mil trabajadores de las instituciones de salud en la entidad.