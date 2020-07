Se disputan dirigencia estatal del PRI en Querétaro

Querétaro, Qro. Grupos cercanos al ex candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, y al ex gobernador José Calzada Rovirosa (2009-2015) se disputan la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la vía legal, en medio de acusaciones de manejos irregulares de recursos públicos, y de servir a intereses del Partido Acción Nacional (PAN).



Juan José Ruiz Rodríguez fue destituido de la directiva estatal priísta, y a través de una resolución del Tribunal Electoral de Querétaro (TEEQ) se le restituyó sin poder ocupar nuevamente el puesto, porque su correligionario Paul Ospital Carrera impugnó ese dictamen para mantenerse en el cargo.



Ruiz Rodríguez, colaborador del ex mandatario Calzada Rovirosa, salió de la dirigencia tricolor en noviembre de 2019, acusado de mal manejo de las finanzas del instituto político, que se convirtió en la tercera fuerza política en Querétaro al perder alcaldías y diputaciones en el proceso electoral de 2018.



A continuación, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, nombró al delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Armando Meade Ocaranza –primo de Meade Kuribreña, según fuentes al interior del Revolucionario Institucional—, como dirigente provisional, quien bajo esa figura emitió una convocatoria, y el candidato único Ospital Carrera fue electo nuevo presidente en Querétaro.



Juan José Ruiz, quien dejaría la directiva en abril de 2021, impugnó la designación de Meade Ocaranza ante el TEEQ, el cual el 25 de junio pasado determinó que Ruiz Rodríguez debía ser restituido, pero no se le permitió ingresar a las instalaciones del tricolor con el argumento de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria inició un procedimiento para expulsarlo del PRI, por lo que se le suspendieron sus derechos partidarios.



Juan José Ruiz se inconformó que le suspendieran sus derechos partidarios y el este miércoles 22 de julio el TEEQ ordenó que el PRI le restituya sus derechos partidarios.



El lunes 20 de julio Paul Ospital, junto con Jorge Meade, informaron haber impugnado la restitución de Juan José Ruiz ante la sala regional en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y mientras ésta resuelve, se ostenta como dirigente.

Agregaron que desde el domingo pasado se renuevan los comités seccionales, el consejo político estatal y toda la estructura priísta, a dos meses de que inicie formalmente el proceso electoral de Querétaro, que en junio de 2021 renovará la gubernatura, las presidencias municipales, al igual que las diputaciones locales y federales.



Por lo pronto continúan la disputa y los señalamientos mutuos sobre irregularidades al interior del PRI, que incluyen el uso de firmas de militantes sin su consentimiento para iniciar procedimientos en contra de Juan José Ruiz; sobre uso irregular del recurso público, y que detrás del conflicto interno está el PAN