Madre de niño robado insiste en pedir apoyo a López Obrador

Ciudad de México. La madre de Dylan Esau -un niño tzotzil robado hace días en Chiapas -, Juana Pérez, se presentó esta mañana para tratar de ingresar a la conferencia matutina en Palacio Nacional a solicitar la ayuda del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde la víspera, Pérez se plantó afuera de Palacio Nacional en demanda de apoyo y ya fue contactada por el área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, pero ella insistió en ver personalmente al presidente y pedirle su ayuda.

Comentó que en el reciente operativo que se realizó en Chiapas buscando a Dylan, se logró encontrar a varios menores igualmente robados, pero no a su hijo.

Dijo no perder la esperanza, “es lo que me tiene acá, yo creo que si no tengo la fe y la esperanza ya estaria yo tirada en la casa. Quiero encontrarme con mi niño poque un hijo es para mi todo, tengo mis dos hijos y por él voy a hacer todo lo que sea”.

A Pérez lo volvió a recibir Atención Ciudadana sin permtirirle el acceso al salon Tesoreria de Palacio Nacional, donde se efectúan las conferencias