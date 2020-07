Familiares de siete normalistas de Ayotzinapa quieren apoyo de la CEAV

Acapulco, Gro. Integrantes del colectivo Los olvidados de Ayotzinapa acudieron a la oficina de la delegación en Guerrero de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), donde presentaron el Formato Único de Declaración (FUD), correspondiente a siete familias de igual número de normalistas, quienes perdieron la vida en hechos distintos a la noche de Iguala, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes.

La estancia de los normalistas se prolongó poco más de cinco horas en la delegación de la CEAV, que se encuentra en la calle Fernando de Magallanes, en la colonia Costa Azul, en una diligencia que habían exigido que se realizara desde enero pasado. La respuesta a su solicitud de ingreso al Registro Nacional de Víctimas les será presentada el próximo 30 de julio.

Al concluir, advirtieron que continuarán la lucha porque se haga justicia y se castigue a los responsables de diferentes agresiones a normalistas, al señalar que más de 300 estudiantes se encuentran en situación de víctima.

En representación de los normalistas, Francisco Javier Echeverría de Jesús, manifestó que “hacemos todo esto buscando la solución hacia los familiares, todos los trámites que estaban atorados se hicieron para avanzar un poco más”.

Bertha Nava Martínez, madre de Julio César Ramírez Nava, subrayó que “hay coraje y hay decepción de este gobierno y de todos los demás gobiernos que han estado, porque es una burla que a estas alturas, a los padres de los 43 les digan que estos huesitos son de este muchachito, y estos otros son de otro muchachito, sabemos que el gobierno los está escondiendo”, y puntualizó que “no queremos a nuestros niños en pedacitos, los queremos enteros”.

Explicó que “nos acaban de recibir los documentos, esperamos que se les dé seguimiento, y que no nada más se quede en su mesa, y pues si no, igual, en caso de que ello no ocurra, vamos a estar de pie”

Nava Martínez lamentó que “han pasado casi seis años de la masacre de tres muchachitos en Iguala y no se les ha dado seguimiento, deben atender la exigencia de justicia, al igual que la desaparición de los 43 muchachitos que se les siguió buscando, al igual que los tres masacrados, a los que nos han matado”.

Recalcó que “el miedo lo perdimos cuando mataron a nuestro hijo, y aquí estamos, ¿a qué le tenemos miedo?”.

Por último, Echeverría de Jesús especificó que “el colectivo aglutina familiares de asesinados, heridos y sobrevivientes del 12 de diciembre de 2011, del 26 y 27 de septiembre de 2014, entro otros hechos”.

Agregó que “estamos solicitando que se registren todas las víctimas de esos sucesos, son muchos, solo el 12 de diciembre de 2011 fueron más de 300 estudiantes los que estuvieron aquella ocasión, en el desalojo de la Autopista del Sol”, ejemplificó.