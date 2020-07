Profepa rescata leona enjaulada en taller mecánico en Ecatepec

Ecatepec. El gobierno municipal informó que fue localizada una leona en condiciones de maltrato, que era mantenida en un remolque con jaula en un taller mecánico de Santa María Chiconautla, por lo que dio parte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).



Acoyani Baroco Bonilla, director del Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec, señaló que se colocaron sellos de suspensión en el establecimiento.



Explicó que policías municipales se percataron de la leona dentro de un remolque con jaula en el interior de un taller mecánico en condiciones deplorables.



“Es un remolque jaula, parecido a los de los circos que usaban antes. Se vio que el animal no tenía medidas de higiene, el hábitat, la jaula llena de huesos, de carne vieja, de excremento, de pelos”.



“Derivado de eso, de las malas condiciones en que la tenían y de que no nos demostraban su legal procedencia en ese momento, se realizó una suspensión, un procedimiento para que no sacaran el remolque. Tanto en el taller como en el remolque se colocaron sellos y se dio vista a Profepa, para que ya ellos hagan sus debidas investigaciones y determinen la legal procedencia del animal”.



Afirmó que parte de la jaula estaba a oscuras y al parecer no era aseada con regularidad, ya que acumula excrementos y restos de huesos.



Armando Alcántara, , jefe del Departamento de Normatividad Ambiental de Ecatepec, mencionó que posteriormente el propietario del animal presentó documentos que al parecer acreditan su legal posesión, lo que será verificado por la Delegación Metropolitana del Valle de México de la Profepa.



“Nosotros lo único que hicimos fue actuar con fundamento en el artículo 7 (de la Ley General de Vida Silvestre), que habla de la competencia concurrente ante conocimiento de posibles infracciones, dar conocimiento a la autoridad competente”, expresó.



Aseguró que el mal estado de la leona, de entre tres y seis años de edad, podría derivar en la revocación de los permisos y autorizaciones que tenía esta persona, dado que el animal se encontraba en condiciones de maltrato animal.



“Se va a instaurar un procedimiento administrativo por parte de Profepa, de la Delegación de la Zona Metropolitana Valle de México, y tienen ellos un área jurídica. Puede derivar en una sanción económica, en una revocación o incluso pudiera derivar hasta en una situación penal, pero eso ya le corresponde incluso, de acuerdo al Código Penal Federal, desde formular la querella, estructurar el procedimiento, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, mencionó.



El ayuntamiento recordó que han intervenido en diversos casos de maltrato animal, sobre todo de equinos utilizados para jalar carretas cargadas de basura y perros, algunos de los cuales fueron enviados a santuarios, donde permanecen sin maltratos ni trabajos forzados.