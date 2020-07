NL alcanza las 41 defunciones por Covid-19

Monterrey. La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó este martes la mayor cantidad de fallecidos en un día por coronavirus en la entidad, con 41 defunciones.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, dijo que además se certificaron 657 contagios en las últimas 24 horas, de tal forma que está corroborados en la entidad un total de 25 mil 478 casos de Covid-19.

El funcionario informó asimismo que con la reciente contratación de médicos, el estado cuenta con dos mil 305 galenos especializados en atender pacientes con coronavirus. También dio a conocer que la ocupación hospitalaria estatal tuvo una baja, al reportarse mil 347 pacientes hospitalizados, contrarios a los mil 369 del lunes.

En este contexto, a petición del Congreso local, el secretario de Finanzas y tesorero general del estado, Carlos Garza Ibarra, compareció ante el legislativo para informarle de los gastos realizados durante la pandemia.

Según explicó, los recursos destinados por el gobierno para atender a pacientes de Covid-19 ascienden a dos mil 597 millones de pesos. De este monto, mil 337 millones de pesos se invirtieron en gasto de inversión o capital, y mil 260 millones de pesos en gasto corriente.

El tesorero comentó que aún no se determina el total de los fondos que la administración que encabeza el gobernador Jaime Rodríguez Calderón necesitará para enfrentar a la crisis sanitaria. “No tenemos el escenario claro todavía, vamos a tener que ir destinando más recursos, sobre todo a lo social”.

La entidad pasa por un momento crítico, debido a la baja recaudación fiscal y a que la Federación no le ha brindado recursos. “En cuanto a recurso extraordinario, no hay recurso extraordinario”, reprochó. “Estamos convencidos de que vamos a necesitar muchos más recursos, ¿cuánto? No sé, dependerá del comportamiento de la pandemia”, expuso.

“Está cayendo la recaudación de forma muy acelerada y es evidente que la economía se va a caer, ustedes pongan el número, optimistas hablan de un ocho y pesimistas hablan de un 12 (por ciento de caída), ¿entonces qué número queremos ponerle? Pues en ese rango va a andar la caída de la recaudación, por lo tanto, los ingresos del estado y de los municipios se van a caer considerablemente", dijo.

No descartó que diversas obras deban ser pausadas ante el panorama económico, como la construcción del parque Libertad en lo que fueron los terrenos del Penal del Topo Chico, debido a que los fondos destinados se fueron a otros rubros, dedicados a la salud.

El funcionario estimó que las partidas federales también disminuirán, y si bien el 80 por ciento de las remesas federales se encuentra cubierto, el 20 por ciento restante va en caída libre.

También aseguró que se preveían entradas por 16 mil 800 millones de pesos; sin embargo, ya existe un déficit de dos mil 500 millones de pesos, lo que dejaría a los ingresos propios del estado en 14 mil 300 millones de pesos.

Monjas contagiadas en Hidalgo

En Hidalgo, después de que una monja de la congregación católica de la iglesia de la Purísima Concepción, resultara contagiada de Covid-19, los integrantes de la orden religiosa decidieron aislarse y pidieron la desinfección de la parroquia, ubicada en la cabecera municipal de Cardonal, municipio indígena ubicado en el Valle del Mezquital.

Vecinos de la zona dijeron que desde que el estado ingresó al semáforo epidemiológico color naranja, los religiosos reanudaron los servicios eclesiásticos presenciales en diversos poblados por lo que temen que la monja enferma haya contagiado a feligreses.

En un video emitido en la página de Facebook de la parroquia, el sacerdote que se identificó como Gerardo, dio a conocer que todos los integrantes de esa congregación compuesta por dos sacerdotes y tres monjas había decidido ponerse en cuarentena, toda vez que la “hermana Martha ha sido contagiada por Covid-19”.

Destacó que el resto de la comunidad religiosa se aplicó el examen y resultaron negativos del virus. “Nosotros nos encontramos bien. Tanto el padre Adrián como un servidor, así como la hermana Socorro y Cristina nos encontramos bien; no estamos enfermos o al menos no hemos presentado, gracias a Dios, ningún síntoma de esta enfermedad”.

Puntualizó que por recomendación de las autoridades de salud decidieron ponerse en cuarentena por lo que todas las actividades que tenían programadas se cancelaban.

Debido a la estigmatización surgida entre las comunidades indígenas contra los enfermos de Covid-19, el clérigo puntualizó que “tener esta enfermedad no es un pecado y no es un delito”.

También la prima de AMLO

Úrsula Mojica Obrador, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en estado grave de salud tras contagiarse de Covid-19, informó el regidor por Morena de Tampico, Víctor Hugo Peñaloza.

Hace unos días, el esposo de la señora, Roberto Salazar y el hijo de ambos Roberto Salazar Mojica, fallecieron por la misma causa. Mojica Obrador se encuentra internada en una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, comentó.

El pasado fin de semana, Salazar Mojica, sobrino del Presidente fue trasladado vía aérea desde Tampico a la Ciudad de México, pero murió en el Hospital Militar.

Roberto Salazar, esposo de Úrsula, también murió hace unos días en un hospital de la zona metropolitana del sur del estado.

Peñaloza, presidente de la Comisión de Atención a la Juventud del ayuntamiento de Tampico, confió en que Úrsula mejore su estado, “creemos que se va a recuperar para seguir en la lucha de esta Cuarta Transformación”.

Mojica Obrador participó en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), después en el partido y en la divulgación del proyecto de su primo Andrés Manuel en el sur de Tamaulipas.

El presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja, el priista Erasmo González Robledo, también está diagnosticado con coronavirus. El legislador informó a sus allegados que tiene síntomas ligeros y se encuentra aislado en su casa.