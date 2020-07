Ex braceros de Zacatecas piden respetar Ley de Apoyo para migrantes

Zacatecas. Integrantes del Movimiento Unificado de Ex Braceros de Zacatecas exigieron con carácter de “urgente” a la Cámara de Diputados “respetar, cumplir y hacer cumplir la vigencia de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios en sus términos hasta el cumplimiento de su objeto social”, y que no se elimine dicho fondo.

En un pronunciamiento escrito, dirigido a los líderes de las ocho fracciones partidistas de la Cámara Baja –del cual este diario posee una copia-, Efraín Arteaga Domínguez, presidente de la organización XX braceros, les recordó a los legisladores federales que “en el marco del expediente P-1542-13 de la CIDH, el Estado Mexicano se comprometió el 29 de mayo de 2019, a fin de construir una solución justa, digna y definitiva al problema del adeudo histórico de justicia que tienen con los trabajadores ex braceros”.

Además de estar dirigido a los grupos parlamentarios, también fue enviado con copia al presidente del país Andrés Manuel López Obrador. En el texto se hace un recuento de las vicisitudes por las que han atravesado los migrantes ex braceros, que “han sido víctimas de graves injusticias que se han cometido en su contra y en perjuicio de sus familias: la primera de ellas consistió en las condiciones de sobreexplotación que tuvieron que soportar cuando laboraron en los EEUU, con salarios miserables, jornadas más que extenuantes, tratos humillantes de capataces y patrones”.

“La segunda gran injusticia, fue el hecho de que su propio gobierno les haya robado sus fondos de ahorro, que se constituían con la retención de un 10 por ciento de sus salarios mientras laboraron en el vecino país del norte”.

Una tercera violación a sus derechos humanos y laborales tuvo lugar hacia los años 2004-2005, cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado Mexicano “se coludieron para emitir la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios, mediante la cual el gobierno federal se obligó a pagarles un ‘apoyo social’, de 38 mil pesos por única ocasión, en lugar de restituirles sus Fondos de Ahorro”.

Con esta medida, el régimen de Vicente Fox Quesada se confabuló con el poder legislativo para dar a los ex braceros “gato por liebre”, denunció Efraín Arteaga Domínguez.

Una cuarta injusticia histórica, indicó el dirigente ex bracero, corrió a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su resolución emitida el 31 de octubre de 2018.

En esa ocasión, el entonces ministro y presidente de la Segunda Sala, Eduardo Medina Mora, “por encargo del presidente Enrique Peña Nieto, maniobró de la manera más perversa para: I) retrasar lo más posible la emisión de la sentencia; II) emitirla sin embargo, exactamente un mes antes del fin de ese sexenio; y III) maniobró para que el sentido de la sentencia fuese esencialmente adverso a los derechos de los trabajadores ex braceros”.

El agravio principal, desde la SCJN, consistió en resolver que los trabajadores ex braceros daban por saldada la deuda histórica “con el solo hecho de recibir el pago del apoyo social de 38 mil pesos en los términos de la Ley que Crea el Fideicomiso, así la Corte violó una vez más los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ex braceros”.

En este contexto, la Ley que creó el Fideicomiso para los ex braceros -que está por desaparecer-, representa una conquista histórica de la lucha de los trabajadores ex braceros, producto de años de lucha y de cientos de movilizaciones, y su abrogación “sería claramente ilegal”.