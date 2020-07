Realizan boda y los multan con 50 mil pesos en Nuevo León

Monterrey, NL. Organizar una boda durante la pandemia, en momentos en que el semáforo de emergencia sanitaria estatal no lo permite, le costó a un particular una multa de 50 mil pesos, de acuerdo al municipio de San Pedro, así lo informó el secretario de ese ayuntamiento José Dávalos.

Sin brindar detalles del sancionado, el funcionario advirtió, a través de una rueda de prensa virtual, que si éste reincide, la sanción será más elevada.

“No obstante las advertencias que se hicieron al particular, el evento se llevó a cabo y bueno, iniciaremos el procedimiento administrativo correspondiente, amparados en el Reglamento de eventos del municipio”, señaló.

Dávalos refirió que por medio de investigaciones realizadas por el municipio, detectaron a otra persona que realizó una boda, a quien sancionaron con una amonestación escrita.

De acuerdo al secretario, en el municipio de San Pedro se han entregado 619 advertencias policiales a personas que no portan cubrebocas o que lo usan de manera equivocada.

Además, 171 personas menores de 45 años que estaban en la vía pública de manera injustificada también recibieron este tipo de advertencias.

“Este es un tema de solidaridad; aunque tú estés sano, ayúdanos a no estar en la vía pública, a no salir si no es necesario”, agregó.

Desde el 2 de julio, el gobierno del estado implementó la restricción de movilidad, de 10 de la noche a 5 de la mañana; además, los ciudadanos no pueden salir a la calle sábados ni domingos, a menos que se trate de una actividad esencial.