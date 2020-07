Ponen en marcha estrategia comunitaria para prevenir el Covid-19

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Los gobiernos federal y estatal pusieron en marcha este sábado en el municipio de Berriozábal, la llamada “Estrategia de intervención social de salud comunitaria”, primera en el país, para prevenir contagios de Covid-19.

Durante el acto realizado en Vista Hermosa, municipio de Berriozábal, colindante con Tuxtla Gutiérrez, comunidad en la que no se ha reportado ningún contagio de coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel, afirmó que Chiapas será el punto de partida de esta acción comunitaria para el país, no sólo para la actual emergencia sanitaria, sino para más adelante.

A la ceremonia asistieron, además del subsecretario, el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas; la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores; el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, entre otros.

López-Gattel les tomó la protesta a las integrantes del Comité de agua y salud, encabezado por Angela Pérez Martínez, que se pretende replicar en todas las comunidades para prevenir contagios de la enfermedad.

“Ustedes adquieren el compromiso de ser guardianas de la salud, de convertirse en las que promuevan la salud todas los días, las que cuiden el recurso del agua, que esté libre de contaminación, que fluya, que tengan accesos todas las personas y se distribuya equitativamente; que usen el agua como el elemento principal de la salud, la protejan también de que lleguen los refrescos a imponerse”, les expresó el subsecretario.

El funcionario federal había destacado en su mensaje la importancia de que en Berriozábal se haya sumado la salud y el agua en el mismo esfuerzo, al tiempo de expresar que fue “muy acertado que la responsabilidad se haya depositado en mujeres”.

Es muy importante, dijo, que las mujeres tengan esa responsabilidad y que “los hombres dejemos que la tengan, ya que en México tenemos una larga tradición de machismo, de desplazar a las mujeres, de no escucharlas ni respetar sus decisiones, decisiones y recomendaciones, cuando su sensibilidad para ver cada detalle y percibir cada sentimiento, debe de ser siempre tomado en cuenta, porque actúan más rápido, pueden pensar muchas cosas a la vez y porque ven todo lo que está arriba, en medio y abajo”.

Luego de señalar que se debe de disminuir el consumo de sal y de azúcar, agregó: “¿Para qué necesitamos veneno embotellado de los refrescos? ¿Para qué necesitamos comer donas, pastelitos y papitas que además traen la alimentación tóxica y la contaminación ambiental como la botella de plástico y la envoltura, que luego acaban en los riachuelos y se van al Cañón del Sumidero y van a llegar al mar a contaminar?”.

Abundó: “La vida natural que ustedes tienen aquí es ejemplo de lo que debimos seguir haciendo desde hace 40 años. La salud que tiene México sería muy distinta si no nos hubiéramos dejado engañar por esos estilos de vida que se ven en la televisión, se escuchan en la radio y lo vemos en los anuncios como si fuera la felicidad. No. Las condiciones naturales de vida son las que nos hacen conservar la salud todos los días. Ustedes no tendrían por qué tener personas con sobre peso y si las tienen es porque están comiendo de más, pero no de la alimentación natural sino porque están tomando refrescos y jugos. Les llaman jugos a los que están embotellados, pero es pintura con azúcar”.

En su turno, Escandón Cadenas subrayó la importancia de la instalación del primer comité de salud comunitaria en el país. “No sólo se quedó en una iniciativa, sino que aterrizó el proyecto, y de aquí, de Vista Hermosa, vamos a seguirle para adelante hasta que cubramos todas las comunidades de Chiapas”, aseveró.

Sostuvo que “la ventaja es que en Chiapas ya estamos avanzados, pues estamos unidos todos, ya que estamos trabajando como un solo gobierno los tres niveles. Y también estamos avanzados en salud porque aquí sólo hay un sistema” en el que están incluidas todas las instituciones de salud federal y estatal.

Afirmó que “la clave de todo es la parte preventiva y por eso, donde hay focos rojos (de Covid-19), vamos casa por casa y llevamos los medicamentos, que al igual que toda la atención médica son gratuitos”, al tiempo de señalar que se cuenta con 14 clínicas especializadas en diferentes regiones para atender exclusivamente a enfermos de coronavirus.

Reiteró que “a pesar de la situación difícil que estamos viviendo por los problemas de salud no hemos bajado la guardia y estamos atentos a todo para procurar el crecimiento del índice de desarrollo humano”.

El mandatario recordó que cuando inició su gobierno el 8 de diciembre de 2018, “los hospitales de Chiapas estaban devastados. No había ni un medicamento ni equipos. Y los poquitos que habían quedado se los robaron. Hay un aparato que se llama resonancia magnética que pesa toneladas y para robársela tuvieron que llevar tráilers, y nadie se dio cuenta porque una minoría estaba de acuerdo”.

Al mismo tiempo agradeció a los trabajadores de la salud porque “están luchando para salvar la vida de las personas. No sólo son profesionales, sino muy humanos. Atienden a sus pacientes con amor, actitud que es una medicina que cura, pues el cariño y afecto a sus pacientes”.

También expresó su satisfacción porque en Vista Hermosa nombraron a puras mujeres para el comité de salud comunitaria porque “no hay alguien más que vale más por sus hijas e hijos que las mujeres. Antes no era así, y menos en las comunidades”.