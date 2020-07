Gobernador de Quintana Roo da positivo a coronavirus

Cancún, QR. El gobernador Carlos Joaquín González salió positivo a la prueba del Covid-19, por lo que anunció que se mantendrá en casa, atento a las acciones de su gobierno.

Hasta las 12:00 horas de este jueves, la Secretaria Estatal de Salud reportó 5 mil 626 casos positivos de coronavirus y 765 defunciones.

A través de su cuenta personal de Twitter, el mandatario estatal informó “Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de @GobQuintanaRoo. #JuntosSaldremosAdelante”.

Cabe mencionar que a la fecha se han contagiado del coronavirus por lo menos dos secretarios de gobierno, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo, y su par de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, (CAPA), Gerardo Mora Vallejo.

Asimismo, 14 miembros de la Policía Quintana Roo han fallecido por el mismo mal, tan solo la mañana de este jueves el secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, informó “Otra tragedia más para nosotros. Lamentablemente hoy despedimos a Martín Luis Hernández, un compañero de nuestra institución. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Q.E.P.D. Para aquellos que estúpidamente creen que la pandemia es un invento”.

Con Carlos Joaquín González, suman seis los gobernadores que han resultado positivos de Covid-19, toda vez que el más reciente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó el 2 de julio que había sido confirmado con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Sus homólogos de Guerrero, Héctor Astudillo; Adán Augusto López, de Tabasco; Omar Fayad, de Hidalgo, y Francisco Domínguez, de Querétaro, fueron los anteriores.